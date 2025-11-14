Gaza, Ghio e Sanna (PD): “Le istituzioni intervengano per sbloccare gli aiuti umanitari. Lettera a Meloni e Tajani”

Liguria. “Non si possono prendere posizioni ideologiche quando le richieste sono umanitarie e quando la situazione è tutt’altro che pacificata. I palestinesi a Gaza stanno ancora morendo di fame e di malattie per mancanza di cibo, di farmaci e di generi di prima necessità. Bisogna mettere in campo ogni azione possibile per far sì che gli aiuti raccolti dai cittadini arrivino a destinazione”.

Così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio intervenuta oggi alla conferenza di Music for peace.

“Per questo insieme ad Arturo Scotto abbiamo inviato una lettera alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al Ministro degli esteri Tajani in cui chiediamo un intervento urgente del governo per sbloccare gli aiuti umanitari raccolti in Italia e farli arrivare a Gaza. Il governo diventi parte attiva per sbloccare la situazione. Quanto sta accedendo a Music for peace è il segnale di un chiaro ostacolo all’azione umanitaria, che interpella la responsabilità dell’Italia come Paese impegnato nella difesa del diritto internazionale e nella tutela delle popolazioni civili”.

“Serve promuovere un’iniziativa diplomatica immediata, volta a favorire sblocco dei carichi e a garantire che gli aiuti possano finalmente raggiungere la popolazione di Gaza nella loro totale integrità. Perché la solidarietà dei cittadini italiani e liguri non può rimanere ulteriormente bloccata” conclude Ghio.

“A quell’immagine bellissima e potente di una città che si è compattata per sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla – aggiunge il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna intervenuto anche lui alla conferenza stampa di Music for peace – si è contrapposta la penosa immagine del consiglio regionale di martedì scorso, dove la destra ha respinto e derubricato la nostra richiesta di sostegno a Music for peace e alla missione umanitaria via terra, dichiarando che a Gaza l’emergenza non c’è più”.

“Gaza, purtroppo, rimane un territorio sotto assedio, continuano a morie bambini e la popolazione non riceve aiuti. Continueremo a sostenere Music for peace, la sua missione e il lavoro che sta facendo. Chiederemo ancora l’intervento delle istituzioni, a tutti i livelli, affinché gli aiuti umanitari raccolti, a cui hanno contribuito tutti i cittadini liguri, nessuno escluso, arrivino a destinazione e vengano sbloccati. Parliamo di cibo, farmaci, generi di prima necessità, fondamentali per il sostentamento di una popolazione stremata. Come gruppo PD in Regione porteremo avanti questa richiesta e non ci fermeremo davanti a un primo no” conclude l’esponente Dem.