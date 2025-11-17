Gaza, a Savona attività e iniziative nella riunione alla Società di Mutuo Soccorso “Generale”

Savona. Tutto pronto per la riunione di domani, martedì 18 novembre, nella Società di Mutuo Soccorso “Generale” di via San Lorenzo, in cui ogni realtà avrà uno spazio dedicato per presentare le proprie attività e iniziative dedicate a Gaza, per confrontarsi e condividere nuove idee.

Appuntamento alle 21 per l’incontro organizzato da Rete Savona per Gaza, un gruppo spontaneo di cittadine e cittadini, nato con l’intento di essere un contenitore, un raccoglitore e un’agenda di tutte le iniziative promosse da numerose realtà per Gaza nel territorio savonese.

“Di fronte a un impegno costante, puntuale e talvolta decennale di molte associazioni e gruppi attivi sul territorio sul tema della Palestina, – spiegano in una nota – sentiamo l’esigenza di creare un contenitore che esponga e promuova le numerose e virtuose iniziative, coinvolgendo queste realtà che sono già punti di riferimento territoriali, senza far perdere loro le singole identità. Abbiamo voluto fortemente – sottolineano – inserire la parola ‘rete’ per riconoscerci in questo percorso inclusivo, al fine di non disperdere le energie, forti del fatto che il risultato ottenuto sarà sempre maggiore della somma dei singoli contributi”.

Un appello alla partecipazione rivolto anche ad associazioni, gruppi, sindacati e partiti. Per poter organizzare al meglio la serata chiediamo di confermare la propria partecipazione, indicando il nome di chi sarà il vostro portavoce e un suo recapito telefonico”.