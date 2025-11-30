  • News24
Allestimento

Garlenda si Illumina: la borgata Cà Gianche accende il presepe “Silhouette tra gli Ulivi”

Domenica 7 dicembre l'inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine con la benedizione del parroco

presepe garlenda

Il Natale si avvicina e la comunità di Garlenda si prepara a celebrare con un evento suggestivo e intimo. Domenica 7 dicembre, la borgata Cà Gianche inaugurerà il suo tradizionale presepe, quest’anno intitolato “Silhouette tra gli ulivi”, con 70 figure in grandezza naturale.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare all’accensione, che avrà inizio alle ore 16:00.

La cerimonia prenderà il via con un momento di spiritualità guidato da Don Mauro, che impartirà una breve benedizione.

A seguire, l’atmosfera si farà più conviviale con una merenda per tutti i presenti. Il programma prevede una deliziosa distribuzione di pan fritto accompagnato da confortante cioccolata calda, l’ideale per riscaldare la serata di dicembre.

Un’occasione per riunirsi, ammirare la nuova installazione del presepe e condividere lo spirito natalizio in una delle borgate più caratteristiche di Garlenda.

