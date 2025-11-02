  • News24
Traumi

Garlenda, caduta da cavallo: ragazza soccorsa e trasportata in ospedale

Sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e il personale del 118

pronto soccorso santa corona

Garlenda. Brutto infortunio da cavallo nel pomeriggio di oggi a Garlenda.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, una ragazza ha riportato alcuni traumi: l’episodio si è verificato in via Vigna Grande, intorno alle 16 e 30.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e del personale del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, per lei è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante la dinamica dell’incidente, il suo quadro clinico non desta particolare preoccupazione.

