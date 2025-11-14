Furto in Duomo, rubato un portafoglio con contanti: indagini della polizia

Savona. Furto nella notte in Duomo. Stando a quanto accertato al momento è stato rubato un portafoglio con contanti che era stato lasciato dentro l’archivio storico del Duomo.

Non sono visibili segni evidenti di effrazione: gli inquirenti sono al lavoro per capire come è entrato il ladro.

La squadra mobile è sul posto per il sopralluogo e verificare se eventualmente sono stati portati via altri oggetti. Ad un primo controllo gli oggetti di valore non sembrano essere stati toccati.

La Curia ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. La polizia sta svolgendo le indagini per individuare l’autore o gli autori, anche con l’aiuto delle immagini di videosorveglianza.

Sempre la notte appena trascorsa, una decina di macchine (quelle segnalate al momento) sono state danneggiate. La brutta sorpresa questa mattina per i proprietari delle auto che si sono trovati i finestrini rotti: ancora da accertare se si è tratto di furti o tentati furti.

La polizia sta raccogliendo le denunce. L’ultimo episodio a inizio novembre nel parcheggio di fronte alla Provincia.