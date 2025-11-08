Furto aggravato di motociclo a Savona: arrestate due persone dai carabinieri

Savona. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, mirata sia alla prevenzione che alla repressione dei reati, con particolare attenzione alle aree più sensibili e al contrasto dei reati predatori.

In questo contesto operativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona – Sezione Radiomobile, nella serata di ieri hanno fermato ed arrestato in flagranza del reato di furto aggravato di un motociclonei pressi di via Nazionale Piemonte, due persone – un 25enne della provincia di Savona e un 53enne della provincia di Lecco – già noti ai militari per precedenti analoghi.

Durante l’attività perlustrativa del territorio, i Carabinieri hanno sorpreso i due alla guida del motociclo rubato poco prima in via Chiappino. I due sono stati portati in caserma e arrestati, venendo trattenuti per la notte a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Questa mattina, all’esito del giudizio per direttissima presso il Tribunale di Savona, oltre alla convalida degli arresti, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per entrambi e, per uno dei due, anche il divieto di dimora nella provincia di Savona.

L’operazione rappresenta una nuova conferma dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel prevenire e reprimere i reati predatori e nel garantire la sicurezza pubblica sul territorio provinciale.