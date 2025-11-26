Fuga e inseguimento da film tra Borghetto e Albenga, l’auto era rubata: 33enne arrestato

Borghetto Santo Spirito/Albenga. È stato arrestato l’autore della folle fuga in auto, con tanto di inseguimento ad opera di polizia locale e carabinieri, avvenuto questa mattina tra Borghetto Santo Spirito e Albenga. Si tratta di un 33enne senza fissa dimora di origini albanesi. E, con il passare delle ore, sono emersi nuovi dettagli sull’accaduto che aggravano ancor di più la sua posizione.

Oltre ad essere sprovvisto di patente e documenti, infatti, il veicolo (una Golf) privo di assicurazione su cui ha dato vita ad un autentico caos sulle strade della Riviera, è risultato rubato, con il furto avvenuto proprio questa mattina, ad Ortovero.

Quindi, a Ceriale, è stato intercettato dagli agenti della polizia locale, che gli hanno intimato l’alt per un controllo. Lì è partita la sua fuga: una corsa folle prima in direzione Loano, poi, dopo un’inversione e strade e rotonde imboccate ad altissima velocità contromano, ha invertito la marcia in direzione Albenga ed è riuscito anche ad eludere un altro posto di blocco a Capo Santo Spirito.

Si è diretto ad Albenga sull’Aurelia. Quindi, poco prima della discoteca Le Vele, ha cercato con una manovra improvvisa di girare sulla sinistra, per imboccare via Piave, ma a causa dell’alta velocità si è schiantato contro un cancello.

Non pago evidentemente, è sceso dalla vettura prima che sopraggiungessero la polizia locale e i carabinieri intervenuti in supporto ed è scappato a piedi. È riuscito ad entrare all’interno dell’ex caserma Piave, costringendo la polizia e i militari ad una ricerca durata oltre un’ora.

Ma alla fine è stato trovato, fermato ed arrestato. Domani (27 novembre) è previsto il processo per direttissima presso il tribunale di Savona.

Da segnalare anche che, durante la fuga, ha urtato due veicoli: uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.