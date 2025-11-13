Formazione e aggiornamento del personale ospedaliero: l’utilità delle piattaforme digitali

La medicina e la pratica clinica sono da sempre in continua evoluzione: ogni giorno, o quasi, ci sono novità che riguardano le cause di alcune malattie, aggiornamenti diagnostici e terapeutici, approvazioni di nuovi farmaci o vaccini, scoperte medico-scientifiche che aprono nuove strade per la cura di malattie complesse, nuove pubblicazioni mediche, innovazioni tecnologiche che possono rendere più efficiente e più efficace il lavoro di medici, chirurghi, farmacisti e infermieri.

Da un lato tutto ciò è ovviamente positivo, in particolar modo per tutti gli operatori che si trovano a vivere ogni giorno realtà complesse come quelle delle strutture ospedaliere e dei pronto soccorso. Dall’altro, questa continua evoluzione richiede ai professionisti della salute di essere continuamente aggiornati, cosa certamente non semplice in un settore, come quello della sanità, dove il tempo sembra non bastare mai.

A questo riguardo, piattaforme digitali come il sito Johnson & Johnson dedicato a medici e farmacisti rappresentano una risorsa strategica per supportare questi professionisti nella formazione e negli aggiornamenti.

L’importanza della formazione e degli aggiornamenti in ambito sanitario

Non è necessario essere operatori del settore per comprendere la notevole rilevanza della formazione e degli aggiornamenti in ambito sanitario: un operatore formato e continuamente aggiornato è al corrente dei trattamenti più efficaci e sicuri. Ciò permette al professionista di offrire al paziente le migliori soluzioni attualmente disponibili, quelle cioè basate sulle più recenti evidenze scientifiche.

La formazione è importante non solo per quanto riguarda gli aspetti strettamente medici, ma anche per sviluppare quelle che oggi sono comunemente definite soft skill (competenze trasversali), vale a dire la comunicazione medico-paziente, la gestione dello stress (un aspetto in passato molto sottovalutato), la gestione delle dinamiche del lavoro in squadra, la capacità decisionale, il problem solving ecc.

L’importanza della formazione e degli aggiornamenti in ambito medico è tale che anche il nostro ordinamento giuridico prevede obblighi a tale riguardo.

Il ruolo delle piattaforme digitali

Vi sono piattaforme digitali appositamente dedicate alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari. Si tratta di ecosistemi che, sfruttando le possibilità offerte dalla rete Internet, permettono nei momenti e nei luoghi che si ritengono più adeguati, di seguire corsi di formazione, consultare le più recenti risorse medico-scientifiche, visionare i contenuti di banche dati quali PubMed (una delle risorse più utilizzate al mondo da medici, ricercatori e studenti di medicina), controllare il calendario dei congressi nazionali e internazionali, accedere al prontuario dei farmaci più aggiornato e tanto altro.

In molti casi, queste piattaforme rappresentano una valida alternativa ad altre modalità di aggiornamento quali i seminari, convegni, abbonamenti a riviste scientifiche ecc. Questo approccio “digitale” consente di risparmiare molto tempo, con indubbi miglioramenti della qualità della vita.

Piattaforme digitali: la sicurezza di disporre di fonti affidabili

Internet mette a disposizione una mole incalcolabile di informazioni. Se questo è di grande aiuto, rappresenta anche un’arma a doppio taglio. È noto infatti il problema dell’affidabilità delle fonti che in qualsiasi ambito, ma soprattutto in quello medico, devono essere completamente verificate e validate. Da questo punto di vista, le piattaforme digitali specializzate rappresentano una garanzia di autorevolezza e serietà che supporta in modo concreto i professionisti della salute.