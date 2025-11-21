Fondi europei, Liguria all’avanguardia nella gestione Fesr. Il consigliere Piana: “Mantenere regia regionale”

Liguria d’avanguardia nella gestione dei fondi Fesr 2021-2027. A certificarlo è il Comitato di Sorveglianza del programma regionale, riunitosi questa mattina in Regione Liguria, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea, del Dipartimento per le Politiche di Coesione e dell’Autorità di Gestione regionale.

“Siamo la prima regione in Italia nell’erogazione delle risorse, con il 39%, e tra le prime, con circa l’87%, nell’attuazione del programma che vale per la Liguria 630 milioni di euro – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Un risultato che è frutto del dialogo continuo e proficuo con il partenariato socioeconomico regionale, che ci ha permesso di adottare misure concrete, rispondenti alle necessità di imprese e territori. L’obiettivo – aggiunge Piana – è non disperdere questo valore, salvaguardando il ruolo centrale delle regioni nella gestione dei fondi di coesione. Se la Liguria è riuscita a raggiungere questi risultati, è perché può contare su un ecosistema che sa gestire al meglio queste risorse. Con una gestione centralizzata a livello nazionale, c’è il rischio di rivedere alcune criticità emerse con il PNRR, come ritardi e una minore attenzione alle specifiche esigenze dei territori”.

La programmazione ligure insiste su obiettivi specifici legati a: ricerca e innovazione, digitalizzazione, competitività, competenze, efficientamento energetico, energie rinnovabili, economia circolare, aree urbane medie e aree diverse da quelle urbane.