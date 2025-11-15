Floricoltura, Liguria in vetrina a Dubai. Piana: “Siamo una delle capitali europee del fiore e delle piante ornamentali”

La Liguria porta a far conoscere il meglio della sua produzione florovivaistica a Myplant & Garden Middle East, una delle più importanti fiere internazionali del settore, ospitata a Dubai Expo City.

A rappresentare la Regione Liguria è stato il vicepresidente e con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, intervenuto oggi all’interno del panel “Reconnecting People with Nature from local to global”.

“La Liguria è un piccolo territorio con una grande vocazione: un laboratorio naturale dove tradizione e innovazione crescono insieme – ha detto Piana, sottolineando la centralità del comparto florovivaistico per l’economia regionale – Siamo una delle capitali europee del fiore e delle piante ornamentali, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione che supera 437 milioni di euro e un export che viaggia oltre l’80%”, ha sottolineato il vicepresidente.

Si tratta di un settore che rappresenta più del 75% del valore totale dell’agricoltura ligure.

“Ricordo anche la nostra produzione di piante aromatiche in vaso, in cui la Liguria è riconosciuta come prima al mondo. Vogliamo consolidare e rafforzare il Distretto florovivaistico ligure, aprendo sempre di più il mercato verso l’estero e costruendo relazioni e nuove opportunità commerciali con Paesi come gli Emirati Arabi”, ha concluso Piana.