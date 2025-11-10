Fincantieri e la questione “Monfalcone”: la sinistra sta smarrendo la sua identità?

A Monfalcone, nell’area di Panzano, dove Fincantieri occupa oltre 5.000 persone – di cui circa 1.500 a tempo indeterminato – si è acceso un confronto che ha superato i confini locali e che è stato ripreso da diversi quotidiani. Al centro del dibattito, la richiesta avanzata da alcune forze politiche, tra cui anche rappresentanti della sinistra, di rivedere il modello produttivo del gruppo. Le proposte riguardano la gestione degli appalti, dei subappalti e più in generale le strategie organizzative del cantiere, con l’obiettivo dichiarato di favorire un maggiore equilibrio sociale.

Una posizione che ha sollevato discussioni, poiché Fincantieri rappresenta una delle principali realtà industriali del Paese, con cantieri attivi in oltre venti Paesi e un impatto economico globale.

Per quanto sia comprensibile, e anche legittimo che le amministrazioni politiche si confrontino con le grandi aziende, pensare di modificare dall’esterno un modello di questa portata, osservano vari analisti, è complesso: la gestione di una grande azienda internazionale risponde a logiche industriali e non a criteri politici.

La risposta di Fincantieri

L’amministratore delegato di Fincantieri è stato piuttosto netto nel suo intervento: “Usano l’azienda come cassa di risonanza politica” rispondendo alla mozione bipartisan con cui il consiglio comunale di Monfalcone ha chiesto la revisione di un sistema produttivo basato su appalti e subappalti che generano problemi in tema migratorio e di servizi pubblici.

Negli anni, Fincantieri ha investito in sicurezza, innovazione, formazione e welfare aziendale, promuovendo protocolli di legalità, sportelli di mediazione culturale e progetti di social housing. Tutti aspetti che, pur molto significativi, vengono spesso oscurati dal confronto politico e dalla narrazione legata all’origine dei lavoratori più che alle loro competenze.

Dal cantiere al dibattito nazionale

Il dibattito nato a Monfalcone si inserisce in un contesto più ampio che riguarda il rapporto tra politica, impresa e lavoro. Una parte della sinistra, secondo diversi osservatori, sembra oggi fare fatica nel trovare un equilibrio tra le proprie radici storiche e le nuove dinamiche sociali.

In passato interlocutrice diretta di operai e imprese, oggi appare divisa tra la difesa dei lavoratori e l’esigenza di inseguire temi più identitari. Questo cambiamento ha portato a un paradosso: si finisce per distinguere i lavoratori sulla base della provenienza o della religione, accettando implicitamente la logica di chi separa “accettabili” e “non accettabili”.

Il rischio di una contrapposizione sterile

Il “caso Monfalcone/Fincantieri” evidenzia così una difficoltà culturale prima ancora che politica. La questione riguarda anche altri ambiti, come quello dell’amianto, dove il dibattito si è spesso trasformato in uno scontro politico anziché in un percorso condiviso di trasparenza e responsabilità.

Monfalcone diventa così un caso emblematico di come il confronto sul lavoro rischi di piegarsi alla propaganda. Invece di unire, divide. Invece di rappresentare tutti, seleziona. Ritrovare il valore universale del lavoro — come principio che supera nazionalità, fede o appartenenze — potrebbe essere il primo passo per restituire alla politica una visione più concreta e meno ideologica.