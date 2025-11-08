Finalese, due biker feriti in pochi minuti: doppio intervento dei vigili del fuoco

Finale Ligure. Attorno alle 10.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per due distinti incidenti che hanno coinvolto biker lungo i sentieri del Finalese.

Il primo intervento ha avuto luogo sul sentiero “Crestino”, nel territorio del Comune di Orco Feglino, dove un biker ha riportato un trauma alla spalla. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Finale Ligure, in collaborazione con il Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Quasi in contemporanea, un secondo incidente si è verificato lungo il sentiero “Roller Coaster”, nel Comune di Magliolo. In questo caso un biker ha riportato un trauma ad una gamba. È intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Albenga, con il supporto del Soccorso Alpino e dell’elicottero Drago 163 del Nucleo Elicotteri Vigili del Fuoco di Genova, che ha provveduto al trasporto del ferito all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Entrambi gli interventi si sono conclusi con il recupero e il trasferimento in sicurezza dei bikers infortunati, grazie alla sinergia tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e personale sanitario del 118.