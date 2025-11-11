  • News24
Incidente

Finale, scontro auto-bici in galleria Caprazoppa: ciclista in codice rosso in ospedale

Sul posto: Croce Bianca di Finale, automedica del 118 e Polstrada

ambulanza automedica 118

Finale Ligure. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 10, a Finale Ligure. Il sinistro ha visto coinvolte un’auto ed una bici. 

Si è verificato nella galleria Caprazoppa, con il ciclista che ha avuto la peggio. Sbalzato a terra, ha riportato traumi e ferite e immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. 

Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Finale, automedica del 118 e Polstrada. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. 

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

