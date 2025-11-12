Finale Ligure ricorda il Maresciallo Capo dei Carabinieri Daniele Ghione

Finale Ligure ha commemorato questa mattina il 22° anniversario della strage di Nassiriya, rendendo omaggio al Maresciallo Capo dei Carabinieri Daniele Ghione, caduto il 12 novembre 2003 durante una missione di pace in Iraq, nel tragico attentato che costò la vita a 19 italiani tra militari e civili.

La cerimonia si è aperta alle ore 10.00 con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato a Ghione nei giardini che portano il suo nome, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, tra cui il vice prefetto aggiunto Francesca Butera, il Questore Giuseppe Mariani, il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri con la Giunta comunale, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Sara Foscolo e Jan Casella, e numerosi sindaci dei Comuni del comprensorio savonese.

L’alzabandiera è stato accompagnata dall’Inno di Mameli, eseguito dagli studenti dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Aycardi-Ghiglieri”, insieme agli alunni della Scuola Primaria, che hanno preso parte alla cerimonia accompagnati dai loro insegnanti.

Il momento del ricordo è stato introdotto dalle parole del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Augusto Ruggeri, che ha ripercorso la figura del Maresciallo Ghione e ha rivolto un pensiero commosso al padre Sergio, recentemente scomparso.

A seguire, nella Basilica di San Giovanni Battista, è stata celebrata la Santa Messa in suffragio del Maresciallo Capo Ghione e di tutte le vittime della strage.

La commemorazione ha visto anche la partecipazione delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ha contribuito all’organizzazione dell’evento, dei Vigili del Fuoco, delle Pubbliche Assistenze Finalesi e della Protezione Civile locale, in un momento di profonda unità e riconoscenza condivisa con la cittadinanza, accorsa numerosa per testimoniare il proprio affetto.

La comunità finalese, ancora una volta, ha voluto rinnovare il proprio impegno a custodire la memoria di Daniele Ghione, simbolo di coraggio, dedizione e amore per la patria. Oggi come allora, Finale Ligure si stringe attorno alla famiglia del Maresciallo Capo, mantenendo vivo il ricordo di un uomo che ha sacrificato la vita per la pace e la libertà.

“È il primo anno in cui rendiamo omaggio alla sua memoria senza la presenza del papà Sergio, che con affetto e orgoglio ha sempre mantenuto vivo il ricordo di suo figlio – ha detto il consigliere regionale Angelo Vaccarezza -. Sergio era un uomo eccezionale.

Lo incontravo quasi ogni volta che andavo a Finalborgo; la tragedia vissuta l’aveva stampata negli occhi, in quello sguardo che si velava di lucido ogni volta che lo abbracciavo e gli chiedevo come stesse. Suo figlio Daniele aveva scelto di servire nell’Arma dei Carabinieri seguendo proprio le orme paterne animato da passione, senso del dovere e profondo spirito di servizio”.

“Daniele aveva già preso parte a missioni di pace in Kosovo, dimostrando coraggio e umanità in ogni contesto. Era un uomo giovane, sorridente, generoso. Un figlio devoto, un marito innamorato, un amico sempre presente. Oggi il suo esempio continua a ispirare tutti noi e a testimoniare il valore di chi sceglie di servire lo Stato con onore e dedizione”.

“A Daniele, e a suo padre Sergio, il mio pensiero grato e commosso” ha aggiunto Vaccarezza.

Celebrazione anche a Loano, ai “Giardini Caduti di Nassiriya”, per rendere omaggio al Monumento dedicato alle 19 vittime italiane della strage del 2003.

“Una cerimonia molto partecipata, splendidamente organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Loano, alla quale ha preso parte l’intera Giunta comunale. Un momento di profonda commozione e di doverosa memoria, per non dimenticare il sacrificio di chi con coraggio ha servito il nostro Paese. Particolarmente significativa la rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, e la delegazione di studenti dell’Istituto “Giovanni Falcone” ha evidenziato ancora Vaccarezza.

“Non solo oggi, ma ogni giorno dobbiamo ricordarci delle nostre Forze dell’Ordine. Sembra banale ma spesso, dimentichiamo quanto queste siano il pilastro fondamentale della nostra sicurezza e della legalità. Con il loro impegno garantiscono la coesistenza pacifica e la tutela dei diritti dei cittadini. La loro valorizzazione, attraverso il sostegno istituzionale e la fornitura di risorse adeguate, è cruciale per l’efficacia del loro operato” ha concluso il consigliere regionale.

Il ricordo del consigliere regionale Angelo Vaccarezza

“Le mie celebrazioni della strage di Nassiriya si concludono a Villanova d’Albenga nella Caserma intitolata a Daniele Ghione. Qui, accolto dal sindaco Pietro Balestra, insieme alla vedova di Daniele, Miriam, abbiamo ricordato i nostri Martiri.

Ho avuto modo di constatare con orgoglio come anchr a distanza di oltre vent’anni da quel giorno, la figura di Daniele Ghione e degli altri Caduti resti viva e presente nel cuore degli italiani. Il loro sacrificio, è ricordato con profondo rispetto e commozione dalle comunità e dalla nazione intera. Ricordare non è un semplice atto passivo: è un atto civile e critico che implica la conoscenza a fondo della storia del nostro passato per comprenderla e farle proprie. Significa trarre insegnamento dagli eventi, non per ripeterli, ma per impegnarsi a cambiare il presente e costruire un futuro migliore, onorando il sacrificio di chi ha pagato con la vita”.