Finale Ligure piange la scomparsa di Filippo “Carlo” Formento, conosciuto per la sua storica attività imprenditoriale nel settore del restauro architettonico, da lui fondata nel 1959 insieme alla moglie Paola (nella foto).

Nel corso degli anni è stato protagonista con la sua ditta di importanti interventi su edifici storici del ponente ligure, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Archtettonici, oltre ad aver condotto delicate campagne di scavi con i Beni Archeologici.

Forte e sereno, capace di trasmettere ai figli Alberto ed Elena, che negli anni novanta hanno affiancato Filippo Carlo nella gestione e nell’espansione della ditta, la passione per un lavoro condotto con grande serietà, davvero “a regola d’arte”.

“La semplicità del tuo spirito, la trasparenza del tuo cuore, l’amore incondizionato che hai sempre comunicato ai tuoi cari rimane vivo in chi ti ama. La tua assenza sarà vuoto incolmabile. Il tuo ricordo sarà forza e guida”, è il messaggio dei familiari.

I funerali avranno luogo martedì 4 novembre alle ore 10.00 nell’abbazia di N. S. Assunta in Finalpia, dove oggi, domenica 2 novembre, alle ore 18.45 sarà recitato il Santo Rosario.