Finale Ligure, ok per il collaudo del ponte di Pia: i lavori per la passerella a San Donato slittano a dopo le feste natalizie

“Una settimana all’insegna del progresso per i lavori pubblici cittadini a Finale Ligure. Il punto più significativo è arrivato subito in apertura: il ponte mobile di Pia ha superato con esito positivo il collaudo, completando così il ciclo di riparazioni. Mentre si celebra questo traguardo, l’attività nei cantieri non si ferma, con diversi fronti aperti che spaziano dal decoro urbano alla messa in sicurezza del territorio”.

Così l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Paolo Folco sulle opere in atto nel territorio finalese.

I cantieri più rilevanti:

Frana San Donato: I lavori procedono secondo i tempi previsti. È stata completata la gettata della base del muro superiore, e la fine dell’intervento è confermata per l’inizio del prossimo anno.

Porta Reale: Appuntamento da non perdere. Prosegue con successo il recupero del prezioso affresco e del terrazzo. L’amministrazione ha indetto per sabato 13, alle ore 15, una speciale visita guidata al cantiere che permetterà ai cittadini di incontrare i tecnici e osservare da vicino lo stato di avanzamento.

Via Dante: Doppio intervento in corso da parte del Consorzio, focalizzato contemporaneamente sul ripristino del tubo dell’acqua (lato destro) e della rete fognaria (parte centrale).

“Sul fronte della sicurezza territoriale, è stata avviata la messa in sicurezza del versante Castelletto prima della galleria sull’Aurelia, grazie a una collaborazione con un soggetto privato” sottolinea l’assessore.

Per il decoro urbano e le manutenzioni: “Grandi novità anche per i più piccoli: il Parco giochi di via Santuario sta prendendo forma, con l’attesa installazione di un doppio scivolo immerso tra gli alberi. Per quanto riguarda il centro storico, è partito il recupero di via Bernini, che vedrà l’installazione di nuovi arredi per accrescere il decoro dell’area”.

“Una notizia importante per la fascia costiera: a seguito dell’insabbiamento dovuto alla recente mareggiata, la foce del Pora riaprirà domani (lunedì), dopo l’intervento di recupero”.

E l’assessore Folco aggiunge: “Due cantieri importanti sono stati posticipati per limitare i disagi durante il periodo delle festività natalizie. La partenza dei lavori per la passerella Castelletto-San Donato slitta a dopo le feste. La decisione è arrivata su richiesta di Anas, al fine di garantire l’Aurelia libera da ingombri per il traffico natalizio. Anche il cantiere per la Salita del Grillo è stato riprogrammato per partire dopo l’Epifania”.

“Infine, sul tavolo delle progettazioni in corso, spicca il progetto per il restauro completo dei cimiteri, ritenuto una delle priorità amministrative in fase di definizione” conclude.