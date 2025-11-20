Finale Ligure, in arrivo 187mila euro per potenziare la videosorveglianza

Il Comune di Finale Ligure ha ottenuto dallo Stato 187mila euro per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza. L’amministrazione comunale finalese, infatti, ha partecipato all’istruttoria ministeriale per l’ottenimento dei fondi, risultando alla fine in graduatoria nello specifico bando.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto sulla sicurezza urbana, che prevede un investimento complessivo di 250 mila euro (altri 60 mila euro sono stati messi a disposizione dal bilancio comunale). L’ottenimento della completa copertura finanziaria consente ora di procedere con l’iter progettuale.

L’obbiettivo è quello di aumentare con circa 30 telecamere ad alta capacità la complessiva dotazione impiantistica già dislocata in diverse aree cittadine. L’installazione avverrà una volta che sarà completata la gara di appalto con l’assegnazione dei lavori.

“Un importante risultato per Finale Ligure che rappresenta una scelta strategica portata avanti dalle varie amministrazioni comunali in questi anni per modernizzare e ottimizzare la gestione della sicurezza urbana, che non riguarda solo l’aspetto della videosorveglianza, ma anche il sistema di azioni necessarie a garantire la piena efficienza e operatività del corpo di polizia municipale” ha sottolineato il comandante della polizia locale finalese Eugenio Minuto.

“Il potenziamento della videosorveglianza sarà funzionale ad avere un maggiore e più capillare controllo del territorio e di conseguenza agire a scopo preventivo e di tutela dell’ordine pubblico” ha concluso il comandante Minuto.