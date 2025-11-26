Finale Ligure, ecco la nuova squadra del circolo PD. La neo segretaria Chiara Sfriso: “Dare risposte concrete ai cittadini”

Finale Ligure. Dopo l’assemblea dell’11 novembre e l’elezione della nuova segreteria del Circolo del Pd Finalese, nella serata del 18 novembre si è proceduto all’elezione della nuova segreteria e alla conferma del direttivo.

Al termine del confronto è stata approvata la nuova squadra che affiancherà la segretaria Chiara Sfriso nel percorso dei prossimi mesi.

La composizione completa della segreteria è la seguente: vicesegretari Marco Badano e Mimmo Rizzi; responsabile organizzazione Carlo Decia; responsabile comunicazione Simone Rolando e Cinzia Barone; responsabile Enti Locali Uberto Vercellotti; responsabile tesoreria e bilancio Barbara Alonzo; responsabile Ambiente e Sviluppo Sostenibile Sergio Massirio e Antonio Pastorino; responsabile Lavoro e Welfare Cesare Rossello e Daniela Rocchetti

“Abbiamo inoltre confermato il direttivo uscente, riconoscendone il lavoro svolto e rinnovandone il mandato, confermate quindi anche Paola Tubino e Maria Grazia Pecci” afferma la segretaria Dem.

“Siamo di fronte a una fase importante per il nostro partito e per la nostra comunità, la nuova segreteria nasce con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione, consolidare il radicamento territoriale e dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Il lavoro del direttivo sarà essenziale per garantire continuità e solidità al nostro impegno politico”.