Finale Ligure, doppio intervento di soccorso per due biker feriti sul sentiero dell’Ingegnere

Un ragazzino tedesco del 2011 e un uomo di 55 anni soccorsi in due operazioni successive: mobilitati Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Croce Verde, con l’intervento degli elicotteri Grifo e Drago

Foto d'archivio

Finale Ligure. Doppio intervento per due biker questa mattina sul sentiero dell’Ingegnere, nel Finalese. Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco e Croce Verde di Finalborgo hanno operato in sinergia a terra con l’ausilio di Grifo e Drago come elisoccorso.

Il primo intervento è stato necessario per un ragazzino tedesco del 2011 che ha rimediato un trauma addominale. Stabilizzato dai soccorritori è stato recuperato da Grifo.  Poco dopo, sempre da quelle parti, è stato necessario provvedere a soccorrere un uomo italiano di 55 anni che lamentava un trauma alla spalla dopo una caduta. In questo caso a recuperarlo è stato Drago.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

