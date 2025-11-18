Finale Ligure, anziana investita da auto: traumi e ferite, trasportata in ospedale

Finale Ligure. Investimento pedonale questa mattina a Finale Ligure.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 45, una anziana è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. E’ successo in via Brunenghi.

A seguito dell’impatto con la vettura in transito, la signora è caduta a terra sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e dell’automedica del 118: la donna, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, avrebbe riportato alcuni traumi e ferite, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.