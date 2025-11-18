  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorsi mobilitati

Finale Ligure, anziana investita da auto: traumi e ferite, trasportata in ospedale

E' successo in via Brunenghi, sul posto ambulanza e 118

pronto soccorso rianimazione santa corona

Finale Ligure. Investimento pedonale questa mattina a Finale Ligure.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 45, una anziana è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. E’ successo in via Brunenghi.

A seguito dell’impatto con la vettura in transito, la signora è caduta a terra sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e dell’automedica del 118: la donna, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, avrebbe riportato alcuni traumi e ferite, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.