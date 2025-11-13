Finale alla ricerca di sé, Alessi: “Ci mancano gol e convinzione”

Finale Ligure. Non è un momento facile a livello di risultati per il Finale, reduce da tre sconfitte di fila (due in campionato con Praese e Masone e una in coppa con l’Albissole) e in occasione dell’ultima vittoria, quella contro il Serra Riccò, mister Diego Alessi non era più di tanto contento della prestazione dei suoi. Undici i punti in classifica dopo nove giornate: tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte lo score dei finalesi. “I motivi sono diversi” ha introdotto il tecnico gialloblù nel suo punto complessivo su queste difficili settimane.

Sulla trasferta a Pra: “Abbiamo disputato un’ottima gara contro una delle favorite del campionato: abbiamo dominato la partita, costruendo tante occasioni da gol e senza subirne, ma siamo mancati nella fase realizzativa. Poi è arrivata un’espulsione ingiusta che ci ha costretti a giocare in dieci per 43 minuti. Nonostante ciò, la squadra ha tenuto bene il campo, subendo le reti solo nel finale”. Ad Albisola: “In Coppa abbiamo giocato una buona gara ordinata tatticamente: abbiamo concesso poco, ma anche costruito poco, mancando di qualità negli ultimi trenta metri. Una palla inattiva ci ha poi puniti”.

Il peggio è arrivato a Masone: “Sicuramente la prestazione peggiore. Ci sono alcune attenuanti: il campo difficile, la terza partita in una settimana e le poche alternative a disposizione. Ma non bastano a giustificare le non-prestazioni di troppi giocatori. Il primo tempo è stato pessimo, mentre nel secondo abbiamo fatto meglio, ma due gravi errori difensivi ci sono costati i gol subiti. È mancata anche un pizzico di fortuna, visto che abbiamo colpito due pali interni, ma la fortuna bisogna sapersela guadagnare”.

Per il prosieguo del campionato la ricetta è chiara per mister Alessi: “Bisogna lavorare soprattutto sulla convinzione che questi ragazzi devono acquisire. Sapevamo fin dall’inizio che il percorso sarebbe stato lungo, e proprio questa sfida è stata l’aspetto più stimolante nella scelta di arrivare a Finale. Credo che al momento ci manchino due cose fondamentali: la convinzione e i gol. Dobbiamo quindi concentrarci su entrambi questi aspetti”.

Quest’estate il club giallorossoblù ha avviato un progetto biennale con obiettivo di crescita: “Ci sono obiettivi chiari e grande sintonia nel volerlo affrontare e che questo porti nelle zone alte della classifica. Tuttavia, le mie ambizioni, così come quelle dei giocatori, non devono limitarsi a un progetto biennale: dobbiamo scendere in campo ogni domenica come se fosse una finale, e poi sarà il campo a dirci dove potremo arrivare”.