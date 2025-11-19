Coppa Italia Promozione, Finale – Albissole LIVE: in palio la semifinale

FINALE – ALBISSOLE 1-2 (15′ Moretti; 2′ Minuto, 14′ Barisone) (0-1 andata)
68′ Doppio cambio Finale: fuori Dagnino e Halaj, dentro Wuillermoz e Polito.
65′ Punizione di Macagno deviata in corner dalla zampata di Puddu.
62′ Tiro cross di Barbero che fa la barba all’incrocio dei pali. Altra grande occasione per i finalesi. Artiglieria pesante per Cattardico: fuori Romano e Cuka per Diana e Vierci.
61′ Cambio Finale: fuori Palumbo, entra Minardi.
57′ Macagno rientra dalla sinistra e calcia: bella parata in tuffo di Mondino.
56′ Fuori Iadanza, dentro Dorno nell’Albissole.
55′ Barbero mette in mezzo un bel pallone che Palumbo non riesce a spedire in rete da posizione invitante.
52′ Romano supera la copertura difensiva di Halaj e calcia dentro l’area: blocca Mondino.
48′ Primo cambio Albissole: fuori Chiarlone, dentro Favorito.
46′ Occasione Finale! Prima allontanando la punizione di Ferrara, poi alzando sopra la traversa il tiro di Ballone, Pastorino salva i suoi dal gol del 2-2! Il secondo intervento è davvero bello: un riflesso da gatto!
Si riparte!
Secondo tempo
45′ Fine primo tempo al Borel: conduce 2-1 l’Albissole sul Finale.
40′ Parte Ballone…gran parata in tuffo di Pastorino! Intervento provvidenziale sul secondo palo.
39′ Punizione invitante per il Finale dopo il fallo dal limite conquistato da Halaj.
37′ Altra corsa tutto campo di Minuto che va verso l’area di rigore: grande recupero di Ferrara che poi arpiona il pallone e rimette in gioco i suoi.
34′ Halaj reclama un fallo da rigore avendo il piede sulla linea dell’area: per Carida si gioca.
28′ Possesso palla dalla parte del Finale in questa prima parte di gara. Albissole molto ordinata e pronta a ripartire con rapidità sfruttando la rapidità delle corsie esterne.
23′ Colpo di testa da corner di Tancredi: pallone allontanato ancora dalla bandiera dal capitano Cuka. Successivamente è Moretti a cercare la girata al volo trovando l risposta di Pastorino.
18′ Conclusione alta da fuori di Ballone dopo un bel giro palla degli uomini di Alessi, molto dinamici e spinti dal gol trovato pochi minuti fa.
15′ Moretti! Ottima palla di Ferrara da calcio d’angolo a servire il solissimo ex Carcarese che insacca di testa: 2-1 ceramisti al “Borel”.
14′ Barisone! Raddoppio su colpo di testa da corner: già 2-0 per i ceramisti.
13′ Tentativo da fuori di Romano deviato in corner da Mondino.
12′ Bella transizione del Finale con Dagnino a servire Halaj dal limite: il centravanti giallorossoblù conclude centrando però un difensore.
10′ Albissole cinica a colpire alla prima vera occasione della partita. Il Finale prova a reagire cercando di tenere maggiormente la palla ma gli uomini di Cattardico sono molto ordinati e pronti nelle scalate.
7′ Altro bel pallone messo in mezzo da Ferrara: di nuovo Tona che però non riesce ad indirizzare rete in area.
4′ Cross in mezzo di Macagno, tentativo in rovesciata di un giocatore ceramista murato dalla difesa. L’azione successiva vede protagonista il Finale: bel cross di Ferrara, colpo di testa di Tona che finisce alto.
2′ Minuto! Il gol dell’Albissole! Corsa premiata del numero 3 ospite che si invola sulla sinistra e fa 1-0.
Si parte!
Primo tempo
Le formazioni
Finale: 1 Mondino, 2 Barbero, 3 Puddu, 4 Moretti, 5 Tancredi, 6 Tona, 7 Palumbo, 8 Ballone, 9 Halaj, 10 Ferrara, 11 Dagnino. A disposizione: 12 Grenna, 13 Medas, 14 Minetti, 15 Arzarello, 16 Amatruda, 17 Wuillermoz, 18 Risso, 19 Belvedere, 20 Polito. Allenatore: Alessi.
Albissole: 1 Pastorino, 2 Barisone, 3 Minuto, 4 Chiarlone, 5 Apicella, 6 Iadanza, 7 Romano, 8 Amenduni, 9 Cuka, 10 Macagno, 11 Invernizzi. A disposizione: 12 Pistone, 13 Zunino, 14 Favorito, 15 Bonanni, 16 De Cerchi, 17 D’Alesio, 18 Dorno, 19 Vierci, 20 Diana. Allenatore: Cattardico.
Arbitro: Carida di Genova.
Assistenti: Preci (Savona), Hasa (Albenga).