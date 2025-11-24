Finale, al mercatino settimanale degli agricoltori primo appuntamento con lo “Show-Cooking” degli studenti del Migliorini

Finale Ligure. Sabato 22 novembre, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, a Finalmarina, è andato il scena il primo degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti del territorio con lo show-cooking organizzato dagli assessorati a commercio e istruzione del Comune di Finale Ligure, in collaborazione con i produttori agricoli presenti al mercato settimanale degli agricoltori, con l’Aps Dipartimento Solidarietà Emergenze Liguria e con i ragazzi dell’istituto Migliorini di Finale Ligure.

I ragazzi del corso di enogastronomia, affiancati dagli chef del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della sezione ligure della Federazione Italiana Cuochi, hanno realizzato un buonissimo risotto con zucca, porri e gorgonzola.

Nel contempo gli studenti del corso di grafica di sono occupati di realizzare riprese ed interviste finalizzate alla realizzazione di un video che narrerà l’iniziativa.

Una nuova strada per coniugare la valorizzazione e la cura del territorio, la professionalità e la formazione nell’ambito della sostenibilità e del benessere e la solidarietà riconosciuta come valore fondante della comunità.