Finalborgo, il 29 novembre il Giubileo diocesano dei Ministeri laicali

Finale Ligure. Sabato 29 novembre si terrà il Giubileo diocesano dei Ministeri laicali. Alle ore 9 ci sarà il ritrovo presso la Chiesa Santa Maria della Misericordia, in località Aquila di Finalborgo. A seguire ci si sposterà in pellegrinaggio fino alla Basilica San Biagio, una delle chiese giubilari della diocesi di Savona-Noli, sempre a Finalborgo. Qui il parroco don Lorenzo Cortese terrà una catechesi, sarà possibile confessarsi e si concluderà con una preghiera.

I ministeri laicali sono servizi specifici conferiti ai fedeli laici che implicano un impegno stabile per la Chiesa. Questi ruoli traggono origine dai sacramenti del battesimo e dalla confermazione. Esempi concreti includono i ruoli di catechista, lettore e accolito.

Il catechista promuove la catechesi fra i bambini e i ragazzi, il lettore proclama la Parola di Dio durante le celebrazioni, ad eccezione del Vangelo, riservato ai ministri ordinati, e l’accolito si dedica al servizio all’altare, all’amministrazione dell’eucaristia e al servizio ai malati e ai poveri.