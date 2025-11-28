  • News24
Chiesa

Finalborgo, il 29 novembre il Giubileo diocesano dei Ministeri laicali

Pellegrinaggio da Santa Maria della Misericordia alla Basilica San Biagio

Lettorato Ministeri Laicali

Finale Ligure. Sabato 29 novembre si terrà il Giubileo diocesano dei Ministeri laicali. Alle ore 9 ci sarà il ritrovo presso la Chiesa Santa Maria della Misericordia, in località Aquila di Finalborgo. A seguire ci si sposterà in pellegrinaggio fino alla Basilica San Biagio, una delle chiese giubilari della diocesi di Savona-Noli, sempre a Finalborgo. Qui il parroco don Lorenzo Cortese terrà una catechesi, sarà possibile confessarsi e si concluderà con una preghiera.

I ministeri laicali sono servizi specifici conferiti ai fedeli laici che implicano un impegno stabile per la Chiesa. Questi ruoli traggono origine dai sacramenti del battesimo e dalla confermazione. Esempi concreti includono i ruoli di catechista, lettore e accolito.

Il catechista promuove la catechesi fra i bambini e i ragazzi, il lettore proclama la Parola di Dio durante le celebrazioni, ad eccezione del Vangelo, riservato ai ministri ordinati, e l’accolito si dedica al servizio all’altare, all’amministrazione dell’eucaristia e al servizio ai malati e ai poveri.

