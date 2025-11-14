Festa di San Martino e Festival delle Birre Savonesi ad Albenga, ma anche musica, teatro e cultura: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il programma degli eventi del weekend sarà come sempre ricchissimo di opportunità per trascorrere ore di relax e divertimento. L’unica incognita sarà il maltempo che potrebbe modificare lo svolgimento di alcuni degli appuntamenti all’aria aperta (nel caso consigliamo di contattare gli organizzatori per aggiornamenti su eventuali modifiche).

Entrando nel dettaglio del calendario del fine settimana tra gli eventi da non perdere ci sono la Fiera di San Martino ad Albenga che si unisce quest’anno al Festival delle Birre Savonesi, ma anche un nuovo spettacolo al teatro Sacco di Savona e al teatro di Carcare. Per gli amanti della musica ci saranno il concerto della “Big Band del Golfo dell’Isola a Noli” e un nuovo appuntamento dei Pomeriggi Musicali di Finale. Non mancheranno poi mostre ed appuntamenti culturali.

AD ALBENGA LA FIERA DI SAN MARTINO E IL FESTIVAL DELLE BIRRE SAVONESI

Albenga si prepara a celebrare la Fiera di San Martino, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno ingauno, che quest’anno si arricchisce dall’incontro con il Festival delle Birre delle Valli Savonesi. Saranno tre giorni, dal 14 al 16 novembre 2025, con tantissimi appuntamenti dedicati ai sapori, all’artigianato, allo sport e al divertimento nel segno della tradizione.

LE PIAZZE DEL GUSTO E DEL DIVERTIMENTO:

Durante la Fiera di San Martino 2025, le principali piazze del centro storico di Albenga si animeranno con stand gastronomici, laboratori e musica dal vivo.

Piazza del Popolo – Area dolci e gonfiabili per bambini. Spazio dedicato ai più piccoli, con giochi, attrazioni e golosità per tutta la famiglia.

Largo Doria – Le castagne degli Alpini. L’inconfondibile profumo delle caldarroste, preparate dagli Alpini, per riscaldare i cuori nelle giornate autunnali.

Piazza San Michele – Stand food, birre artigianali e vini locali. Scopri le eccellenze gastronomiche liguri e i migliori vini delle colline savonesi, in un’atmosfera di festa e convivialità.

Piazza IV Novembre – Laboratorio “Alla ricerca del tartufo” e animali della fattoria Attività per bambini e famiglie, alla scoperta del mondo rurale e dei profumi del territorio.

Centro Storico – Festival della Birra delle Valli Savonesi Un viaggio tra birre artigianali, musica, degustazioni e tradizioni locali.

LA COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL DELLA BIRRA DELLE VALLI SAVONESI:

Protagonisti saranno i birrifici agricoli delle Valli Savonesi – Scola Beær, Altavia e Birrificio Finalese – insieme a una selezione di birre italiane curata da Fabio De Andreis del Birriciccio di Albenga.

La food station proporrà piatti della tradizione in chiave street food con Tapullo (Genova), Bonny To Go e Sunny Food (Albenga), mentre la drink station sarà curata dai birrifici e dal Twenties Cocktail Bar (Albenga).

Sabato 15 novembre

Dalle 21.30, DJ Musso farà ballare Piazza San Michele con un dj set a ingresso gratuito.

Domenica 16 novembre

ore 11.30 “Radici e rivoluzioni” con gli chef Giorgio Servetto e Fausto Scola;

ore 16 “Fermento savonese” con Barbara Boero e Aldo Lo Manto;

ore 17 “Birra allo shaker” con il Twenties Cocktail Bar;

dalle 18, musica dal vivo per chiudere il festival.

La partecipazione ai panel è gratuita con prenotazione tramite i canali social del Festival.

Per info e aggiornamenti su Facebook e Instagram – Festival delle Birre delle Valli Savonesi

PROGRAMMA GENERALE DELLA FIERA:

Venerdì 14novembre

Alle ore 17:00 benvenuto dell’amministrazione al Festival della Birra delle Valli Savonesi alla Fiera di San Martino. A seguire un breve talk con i liquori liguri Basanotto & Barzotto (che si potranno anche degustare) e l’Acqua Minerale Calizzano, prodotti che raccontano la Liguria e i suoi sapori.

Sabato 15 e Domenica 16 novembre

Trofeo Cicloturistico MTB – “Storia, paesaggio e gastronomia”. Un evento sportivo che unisce la passione per la bicicletta alla scoperta del territorio ligure. A cura di Dr. Bike – Bike Boutique Alassio.

Ore 10.00: visita guidata al centro storico di Albenga

Ore 11.00: partenza del giro cicloturistico (30 km)

Rientro previsto alle 15.30/16.00 con cioccolata calda per tutti

Prenotazione obbligatoria: drbikealassio@gmail.com | 393 0211593

Sabato 15 novembre – Laboratori, musica e creatività

– “La Luce e il Dono”. Laboratorio per bambini e bambine aperto a tutti. Piazza San Michele – dalle 16:00 alle 18:00 A cura di APS #Cosavuoichetilegga?

– “Ti dono una lettura, donami il tuo ascolto”. Letture sul tema del dono e lancio della raccolta fondi “Laboratorio sospeso – la creatività è un dono di tutti”. Piazza San Michele – dalle 16:00 alle 18:00.

– Stand dell’Istituto Agrario “Aicardi”. Piazza IV Novembre – dalle 9:00 alle 17:00. Prodotti locali, degustazioni e incontri con i giovani agricoltori di Albenga.

– Open Day Scuola di Musica e Teatro “Leonardo Marchese”. Palazzo Oddo – IV piano

Mattino (10:30 – 12:00): laboratorio “Creiamo insieme una performance artistica autunnale”

Pomeriggio (16:00 – 18:00): “Prova a suonare, cantare, recitare con noi” Info: Eleonora 348 2268675

Domenica 16 novembre – Letture, bambini e sport

– “Uno sguardo verso l’altro: San Martino uno di noi – 7 lettori per 7 storie”. Letture teatralizzate con i lettori dell’APS #Cosavuoichetilegga?

Ritrovo: Piazza dei Leoni – ore 15:50

Letture dalle 16:00 alle 17:00.Testi originali di Daria Pratesi

– Laboratorio per bambini “Inaguania Fox” – FAI Giovani. Attività ludico-didattica per bambini e famiglie. In Piazza dei Leoni dalle ore 15:30 / 17:00.

Contributo: Non soci: €10 (1 adulto + 1 bambino) / €15 (1 adulto + 2 bambini) – Soci FAI: €8 (1 adulto + 1 bambino) / €12 (1 adulto + 2 bambini)

– Social Ride San Martino – MTB & E-bike. A cura di Gallinara Trail Center. Giro in MTB ed E-bike con guida, riservato a biker esperti.

Ritrovo: Piazza San Michele – ore 9:00

Durata: 9:30 – 13:30

Partecipazione gratuita. Per info: asd.teamsenzarotelle21@gmail.com | Loris 392 4126271

Qui il programma completo della manifestazione

A CARCARE IN SCENA “UN DIARIO A PASSO DI ROCK”

Dopo il successo dell’anno scorso, “Un diario a passo di rock” ritorna in scena sabato 15 novembre alle ore 21 nella splendida cornice del Teatro Santa Rosa di Carcare, nell’ambito della rassegna teatrale 2025/26 organizzata con il contributo della Fondazione De Mari/CR Savona.

Lo spettacolo, in cui la musica live si intreccia alla narrazione, dà vita a una storia in cui ognuno può ritrovare qualcosa di sé attraverso la vita e i sogni di tre fratelli.

È il racconto di una famiglia e il ritratto di un’Italia, dal boom degli anni Sessanta in poi, scandito dai momenti che hanno segnato la storia della musica – e del rock in particolare – tra il 1965 e il 1996. Un viaggio attraverso la memoria, personale e collettiva, e i cambiamenti della società, tra musica, parole e immagini.

Oltre alla voce narrante (Giorgia Ferrari), sul palco salirà la band Rosavastaia, per questa occasione composta da Clara Buriano e Martina Bazzano alla voce, Mirko Bazzano, Giulio Mosca e Daria Croce alle chitarre, Giuliano Poli al basso e Alberto Telli alla batteria. La sceneggiatura è di Daria Croce, mentre Mirko Bazzano firma regia e visual.

Completano la squadra i tecnici audio-luci Giorgio Magliano e Marco Bazzano.

“Un diario a passo di rock” è stato portato in scena più volte dalla fine del 2019, registrando ogni volta il tutto esaurito.

Appuntamento, quindi, per sabato 15 novembre a Carcare perché, come diceva Pete Townshend degli Who, “Il rock non eliminerà i tuoi problemi. Ma ti permetterà di ballarci sopra”.

Per il programma completo clicca qui

A ORTOVERO GINO RAPA RACCONTA

Atteso appuntamento con Gino Rapa sabato 15 novembre a Ortovero. L’incontro, fortemente voluto dal Comune e dai Viticoltori ingauni, è fissato per le 17,30 nei locali dell’Enoteca regionale in Via della Chiesa. Lo scrittore albenganese ultimamente sta ottenendo una grande visibilità sui social e i post da lui pubblicati su facebook sulle curiosità linguistiche e sulle favole classiche sono seguiti, quotidianamente, da migliaia di fedelissimi di ogni regione italiana. Alcuni, come quello in cui viene spiegato perché il “marocchino” del bar si chiama così, raggiungono il mezzo milione di visualizzazioni.

“Non so come sia potuto accadere -riconosce il protagonista di questo successo tuttora in crescita- però ovviamente ne sono soddisfatto. Sapere che tanta gente ha fame di cultura e si appassiona ai miei racconti mi sprona a continuare. Sono ormai cinque anni che, a cadenza pressoché giornaliera, entro in contatto con una gigantesca classe virtuale attenta e partecipe”. Gino Rapa, che ama firmarsi “il vecchio insegnante di latino e greco” è stato per molti anni docente al liceo Giordano Bruno di Albenga e ha contribuito a formare diverse generazioni di studenti. A Ortovero sarà accompagnato dal maestro Pino Caratozzolo che con i suoi intermezzi musicali renderà ancora più piacevole l’incontro e offrirà lo spunto per i “viaggi” linguistici: “Per l’occasione -dicono i due protagonisti dell’appuntamento- dedicheremo un’attenzione particolare alle “parole del vino” e anticiperemo, linguisticamente e musicalmente, il Natale”.

Un particolare importante: tutti i libri di Gino Rapa, editi da Delfino Moro, contribuiscono ad aiutare il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova, tramite la Onlus Cicogna sprint. “La data per l’incontro di Ortovero -sottolinea l’autore- non è stata scelta a caso. A novembre viene infatti celebrata la giornata mondiale dei bimbi prematuri e questo vuole essere il mio contributo alla causa. Sono il nonno fortunato di un vivace monello nato prematuro sei anni fa e serberò riconoscenza eterna ai medici e al personale tutto per la professionalità e l’amore che mettono nel curare chi è è in difficoltà spesso ancora prima di nascere”. L’incontro, a ingresso libero, si concluderà con un delizioso rinfresco e, visto il luogo dell’appuntamento, con un brindisi augurale. Ovviamente con i vini della piana ingauna.

TESTA DI RAPA (prefazione di Fiorella Mannoia)

CIME DI RAPA (prefazione di Roberto Vecchioni)

CUORE DI RAPA (prefazione di Antonio Albanese)

FABULE’ (prefazione di Brunello Cucinelli)

Qui il programma completo dell’evento

A SAVONA LO SCRITTORE DE GIOVANNI

Sabato 15 novembre ore 21 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Piazza dei Consoli a Savona incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni e presentazione del romanzo “L’orologiaio di Brest” (Feltrinelli editore).

Partecipano Renata Barberis e Margherita Sirello. L’orologiaio di Brest è una vecchia foto dimenticata, rimasta fuori dall’album di famiglia, è il ricordo rimosso che riaffiora alla coscienza, la verità celata che sconvolge le vite rimettendole in prospettiva. Maurizio de Giovanni scrive il romanzo che non aveva mai scritto, una storia che interroga il rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio, ma soprattutto che indaga il più indecifrabile dei legami: quello tra padri e figli.

Maurizio de Giovanni è uno scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. È celebre soprattutto per il personaggio del Commissario Ricciardi, per i bastardi di Pizzofalcone, e per Mina Settembre, protagonisti di molte sue opere da cui sono state tratte serie televisive di successo. Nel 2007 Fandango pubblica Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi, la prima opera ispirata alle quattro stagioni e che dà il via alle indagini del commissario, cui seguono nel 2008 La condanna del sangue. La primavera del commissario Ricciardi, nel 2009 Il posto di ognuno. L’estate del commissario Ricciardi e nel 2010 Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi. Dal 2011 la saga viene continuata e pubblicata da Einaudi. Le vicende di Ricciardi diventaranno una serie televisiva Rai con Lino Guanciale nei panni del commissario. Al centro dei romanzi di De Giovanni troviamo sempre Napoli, bella e al tempo stesso inquietante, di cui lo scrittore riporta colori, voci, contraddizioni, luci e ombre. Dal 2013, sempre per Einaudi, inaugura la serie dei bastardi di Pizzofalcone, che segna il passaggio dal noir classico al police procedural. Tra i titoli ricordiamo, Buio per i bastardi di Pizzofalcone (2013), Cuccioli per i bastardi di Pizzofalcone (2015), Souvenir per i bastardi di Pizzofalcone (2017), Angeli per i bastardi di Pizzofalcone (2021), Pioggia per i bastardi di Pizzofalcone (2024). Il protagonista della saga, Giuseppe Lojacono è interpretato da Alessandro Gassmann in una serie tv di successo. Sempre nel 2013 scrive un racconto per la raccolta antologica di Sellerio, Un giorno di Settembre a Natale, in cui fa il suo esordio l’assistente sociale Mina Settembre (interpretata in tv da Serena Rossi). Tra le altre opere, ricordiamo la serie con protagonista Sara Morozzi, ex agente di un’agenzia di servizi segreti. Alcuni titoli: Sara al tramonto (Rizzoli, 2018), Una lettera per Sara (Rizzoli, 2020), Sorelle. Una storia di Sara (Rizzoli, 2023). Nel 2025 esce per Mondadori, L’antico amore. Nel 2025 pubblica per Feltrinelli, L’orologiaio di Brest, un romanzo che interroga il rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio, verità e segreti, ma soprattutto che indaga il più indecifrabile dei legami: quello tra padri e figli. Maurizio de Giovanni ha scritto anche per il teatro. Tra i suoi drammi, si distinguono l’adattamento di Qualcuno volò sul nido del cuculo (2015) e Il silenzio grande (2019), diventato anche un film diretto da Alessandro Gassmann.

Qui i dettagli sull’evento

NUOVO APPUNTAMENTO AL TEATRO SACCO DI SAVONA

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 15 novembre, alle 21, andrà in scena “After Kostja Il gabbiano 20 anni dopo” di Livia Castiglioni, con Alessandra Frabetti, Sarah Biacchi, regia di Albero Oliva.

Il Gabbiano rivive attraverso le sue donne, Nina Zarecnaja e Arkadina, che ricordano e rielaborano i fatti raccontati da Cechov, con uno sguardo femminile e inedito, contemporaneo e feroce, nei mesi immediatamente successivi alla Rivoluzione d’Ottobre, che ha visto avverarsi le paure o i sogni di vent’anni prima.

Le due donne parlano, si aprono e si confessano, si confrontano e si ascoltano nell’assenza degli uomini, presenti nel loro non-esserci, Kostja, il figlio di Arkadina e il fidanzato mancato di Nina e Trigorin, il compagno di Arkadina, ma anche l’amante distruttivo e maledetto di Nina.

Tutto è passato, vent’anni dopo: il loro autore non può più sentirle, adesso ci sono solo loro, due fra le donne più affascinanti ed enigmatiche del teatro di tutti i tempi, riviste attraverso lo sguardo tagliente e innovativo di una donna di oggi, la drammaturga Livia Castiglioni.

Duecentoquaranta mesi dopo, Nina è un’attrice di 42 anni, sola, ma ha vinto la sua battaglia. Ha avuto fede, come ci lascia intendere nelle ultime pagine del Gabbiano. Ha portato la sua croce, e non ha più paura della vita. Dal passato Nina torna per raccontare la dote della capacità di sacrificio, di “saper soffrire”, di insegnare inconsapevolmente che non esiste una alternativa alla propria “vocazione”.

Come nel cuore di una terapia junghiana, dove l’interlocutore non è un dottore, bensì la persona con cui Nina si è dovuta confrontare da sempre, il modello di donna che forse sarebbe voluta diventare e non è diventata, ma anche la suocera mancata e la rivale in amore. Tutto in una sola figura femminile, piena di fascino nel suo successo e nella sua capacità di andare avanti, sempre: Arkadina.

La vicenda di Nina, nel confronto con Arkadina, diventa il racconto di una rinascita, di una riscoperta del senso di se stessi, adatta al momento presente, per aiutarci a fare le domande giuste per affrontare il domani con fiducia. I due anni che racchiudono la vicenda narrata da Cechov intorno al lago sono cristallizzati nella mente di Nina come un doloroso pozzo di sensi di colpa e di ferite, inferte e ricevute. L’ingenuità della ragazzina di fronte ai primi passi sulle tavole di palcoscenico, l’aver lottato e strappato un uomo con una così marcata differenza d’età ad un’attrice famosa, l’illusione del lieto fine, lo scandalo della fuga, i maltrattamenti subiti, le torture psicologiche, la morte di un figlio in tenerissima età, l’abbandono da parte di chi avrebbe dovuto sorreggerla e difenderla, il ritorno umile su palcoscenici di bassa fascia, il suicidio dell’unico uomo che la aveva amata veramente e da lei rifiutato sono un lungo incubo durato ventiquattro mesi.

E noi, oggi, in un mondo nuovamente dilaniato da guerre e instabilità, sappiamo soffrire come Nina? Con compostezza, senza paraventi, con consapevole dignità?

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui i dettagli sull’evento

LA BIG BAND GOLFO DELL’ISOLA IN CONCERTO A NOLI

Sabato 15 novembre, alle ore 21.15, presso l’Oratorio di S. Anna a Noli, si terrà l’ultimo Concerto del trittico dedicato alla festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

Il Concerto, a cura della “Big Band del Golfo dell’Isola” della Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli, si presta a questa celebrazione in quanto ripercorre, il ruolo musicale delle Bande Italiane nel secolo scorso.

“Quando la banda passò” è il titolo della serata che vedrà coinvolti gli oltre 20 musicisti della “Big Band del Golfo dell’Isola”. Un simpatica, ma allo stesso tempo interessante, analisi musicale retrospettiva sull’importanza storica delle bande nella vita musico-culturale della seconda parte del ‘900, con canzoni, fantasie e brani classici legati alle Bande cittadine, che hanno caratterizzato questa parte della nostra storia.

Mauro Barbieri tra introduzioni, canzoni e racconti, intervallati da brani e fantasie proposte dalla “Big Band del Golfo dell’isola” che conta circa 25 elementi, ci porterà a spasso nel panorama musicale popolare del secolo scorso. La Big Band si avvale dei solisti: ALESSANDRO DELFINO (pianoforte), MAURO BARBIERI (canto e presentazioni), MARCO PIZZORNO (chitarra), STEFANO RAVERA (batteria jazz), con la direzione artistica di CLAUDIO MASSOLA.

La serata si svolge grazie al contributo del Comune di Noli, l’ingresso è GRATUITO.

Qui le informazioni sul concerto

NUOVO APPUNTAMENTO CON I POMERIGGI MUSICALI A FINALE

Dopo una partenza entusiasmante, che ha segnato uno storico sold out alla prima giornata, i Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), vi aspettano con un nuovo doppio appuntamento.

Sabato 15 Novembre alle ore 16:30 avremo il consueto concerto delocalizzato nella bellissima chiesa di San Giovanni Battista Decollato di Olle. Ospite sarà il trio di clarinetti ingauno composto da Luca Sciri al clarinetto in sib, Marco Roascio al clarinetto in sib e al clarinetto piccolo in mib, Raffaele Esposto al clarinetto in sib e al clarinetto basso.

Attraverso questi strumenti ascolteremo composizioni che secoli fa risuonavano nelle sale da concerto di Vienna, Salisburgo o Praga e nelle strade dell’Europa dell’Est. Verrà ricreato un “paesaggio sonoro”, fedele ed evocativo, accompagnandoci nei Luoghi e nei Tempi in cui la “Musica Colta” e il “Folk” hanno intrecciato un rapporto di carsica reciprocità creativa.

Musiche di: Mozart (fra cui il celebre divertimento sulle Nozze di Figaro), Hummel e tradizionale klezmer. Sarà un pomeriggio carico di energia e vivacità!

Sarà inoltre occasione per conoscere diversi strumenti della famiglia del clarinetto e per ammirare l’interno della chiesa da poco restaurata.

Portare la musica di qualità nell’entroterra per noi ha una doppia valenza: da una parte si dà la possibilità al pubblico di conoscere meravigliosi posti meno conosciuti, dall’altra si valorizzano i luoghi che ospitano i concerti in uno scambio che non può che essere definito virtuoso.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con la proloco di Gorra-Olle.

La chiesa sarà riscaldata e al termine verrà offerto ai presenti un rinfresco.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, CAPIENZA LIMITATA, PRENOTAZIONI CONSIGLIATE via Whatsapp al 3534639960.

Domenica 16 Novembre, alle ore 16:30 presso il salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, avremo la seconda conferenza con audizioni organizzata dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese: Attualità, persistenza e trasformazione del Romanticismo. Caterina Vecchiato e Flavio Menardi Noguera dialogheranno sul tema del Romanticismo, della sua attualità, persistenza e trasformazione, prendendo spunto dall’opera pittorica di Caspar David Friedrich e da quella musicale di Franz Schubert.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione di Cultura Musicale “Palma d’oro”.

INGRESSO LIBERO.

La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Qui le informazioni sul concerto

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Non si fermano gli eventi e le attività del Parconatura Asinolla di Pietra Ligure che vi aspetta per un altro weekend assieme agli amici animali del parco tra natura, relax, grigliate, pic-nic e, naturalmente, le attività con asini e cavalli.

SABATO 15 NOVEMBRE alle ore 11.00 GIRETTI IN SELLA NELL’ULIVETO, accompagnati dal nostro staff… mentre nel pomeriggio, alle ore 15.00, ancora un appuntamento con ZOCCOLI E SUSHI, dove i giovani partecipanti diventeranno chef per i nostri cavalli, realizzando un sushi vegetale davvero prelibato!

Infine, alle ore 16.00, torna A SPASSO CON SANTIAGO, l’incontro con il nostro simpaticissimo pony, vera mascotte del parco.

DOMENICA 16 NOVEMBRE alle ore 11.00 LA COLAZIONE DELL’ASINO: si potranno scoprire i cibi più golosi, con qualche coccola in stalla. Alle ore 15.00 BATTESIMO DELLA SELLA, mentre alle ore 16.00 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI.e guastiamo la merenda assieme a loro!”.

Ricordiamo che sono sempre a disposizione lezioni e passeggiate a cavallo su prenotazione, accompagnati dal nostro staff, oltre al servizio-bar, per quanti vorranno trascorrere una giornata di relax e in compagnia.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

