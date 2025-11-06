  • News24
Codice giallo

Ferrania, bimba cade e batte la testa a scuola: trasportata in codice giallo al San Paolo

L’incidente alla scuola primaria di Ferrania, a Cairo Montenotte. Sul posto la Croce Bianca di Carcare e l’automedica del 118

ambulanza Croce Bianca Carcare
Foto d'archivio

Valbormida. Nel primo pomeriggio di oggi, nella scuola primaria di Ferrania, nel comune di Cairo Montenotte, una bambina di circa cinque anni ha battuto accidentalmente la testa a causa di una caduta all’interno dell’istituto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare e dell’automedica del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio. La piccola è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

Secondo quanto riferito, le condizioni della bambina non destano particolare preoccupazione.

