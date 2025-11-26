Fermati per un controllo vengono trovati in possesso di hashish, cocaina e un bilancino di precisione: arrestati per spaccio a Savona

Savona. Nella notte tra lunedì e martedì la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio a Savona.

Gli agenti delle Volanti hanno notato un’autovettura sospetta nella zona di via Stalingrado e quindi l’hanno intercettata, sottoponendo poi a controllo gli occupanti, un 50enne italiano che era alla guida ed altre due persone di origine straniera a bordo.

Uno di questi, un 30enne originario del Marocco, al momento del controllo ha cercato di darsi alla fuga ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti dopo un movimentato inseguimento, risultando in possesso della somma di oltre 1700 euro in banconote di piccolo taglio.

L’altro passeggero, un 37enne di origine egiziana, aveva addosso circa 3 grammi di cocaina, oltre 57 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

Il controllo effettuato all’interno dell’autovettura ha consentito di rinvenire anche altri 42 grammi di cocaina.

Quanto rinvenuto era la chiara prova del coinvolgimento di tutti e tre i soggetti in una attività di spaccio, considerato non solo il possesso di due diversi tipi di sostanze stupefacenti, ma anche del bilancino di precisione e della somma di denaro, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Grazie al prezioso ausilio di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri (a riprova della costante spirito di collaborazione istituzionale tra le forze di polizia) gli operatori della Squadra Volanti riuscivano a trarre in arresto i tre uomini, due dei quali gravati da precedenti di polizia specifici.

Nella mattinata di ieri, gli arresti sono comparsi davanti all’autorità giudiziaria, che ha disposto il carcere per l’egiziano, gli arresti domiciliari per l’italiano e per il marocchino il divieto di dimora nella provincia di Savona.