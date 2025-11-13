Fauna selvatica, associazioni animaliste contro la Regione: “Si autorizza l’uccisione di altri cormorani”

“La Regione Liguria continua a rispondere al mondo naturale con il fucile, nella sua ormai collaudata politica di “gestione” degli animali selvatici considerati scomodi. È il caso dei cormorani, bersaglio designato anche per il 2026: dopo i 100 esemplari autorizzati all’abbattimento nel gennaio scorso su un totale di 673 censiti, ora la Regione ha deciso che potranno essere uccisi altri 112″.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI) tornano all’attacco sulla fauna selvatica.

“La loro “colpa”? Mangiare pesci — gli stessi pesci artificialmente immessi nei torrenti per soddisfare la pesca sportiva. Eppure, secondo la normativa vigente, l’uso delle armi dovrebbe essere l’ultima risorsa, dopo aver provato seriamente metodi ecologici e incruenti. Ma la Regione si è limitata a testare espedienti palesemente inefficaci, come spaventapasseri o fasci luminosi proiettati da fucili-laser, così da poter dichiarare “inevitabile” il piombo”.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI) ricordano che esistono già sistemi incruenti efficaci, come recinti sommersi, barriere antiplanata, o gabbie galleggianti che impediscono ai volatili di raggiungere il pesce, soluzioni testate con successo in altre regioni.

“A gennaio, l’onorevole Devis Dori (Europa Verde) aveva presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente, chiedendo di “adottare metodologie rispettose del benessere animale”. Ma Ministeri e Regione Liguria restano sordi a ogni richiesta di civiltà, proseguendo la loro personale crociata contro la fauna selvatica”.

“Nemmeno la petizione popolare lanciata su Change.org (che ha superato le 3.500 firme) è bastata a fermare l’ennesima stagione di abbattimenti — petizione che OSA e PAI invitano nuovamente a sottoscrivere: https://www.change.org/p/petizione-popolare-per-fermare-l-abbattimento-dei-cormorani-in-liguria”.

“Il cormorano è considerato un “problema” solo nelle aree dove esiste una pesca commerciale, come le valli venete o emiliane. In Liguria, invece, diventa un nemico soltanto perché Regione e associazioni di pesca sportiva continuano a riversare nei torrenti novellame d’allevamento, destinato a essere catturato dai pescatori per puro divertimento”.

“Un sistema artificiale che ha distrutto la fauna ittica originaria e alimenta un ciclo di crudeltà e spreco ambientale. OSA e PAI ribadiscono che è ora di porre fine ai ripopolamenti artificiali e di sospendere per sempre questa pratica dannosa e anacronistica”.

“Quando la politica non è capace di convivere con la natura, sceglie di eliminarla. Ma il vero “problema” non sono i cormorani — è l’arroganza di chi crede che tutto ciò che vola, nuota o vive debba chiedere il permesso alla Regione Liguria per esistere” concludono le due associazioni animaliste.