Euro Cup, terza vittoria per la Rari Nantes Savona: i biancorossi passano a Bucarest

Bucarest. Un’altra vittoria per il Banco Bpm Rari Nantes Savona che, nella partita valevole per la terza giornata del Gruppo D del Group Stage dell’Euro Cup 2025/2026, disputata nella piscina di Bucarest, ha battuto i romeni dello Steaua con il punteggio di 11 a 10.

Partita durissima, che già nel primo tempo vede Gullotta colpito duramente al volto dal numero 4 della Steaua, Fulea, che viene espulso per brutalità; per il mancino savonese si teme la frattura del setto nasale.

Secondo tempo di marca biancorossa, terzo tempo che vede il ritorno della Steaua, ultimo tempo dove i savonesi riescono a controllare ed a centrare la terza vittoria consecutiva nel girone che li posiziona al primo posto in classifica a punteggio pieno.

Per il Savona hanno realizzato 4 reti Leinweber, 3 reti Figlioli, 2 Bruni, 1 rete a testa per Damonte e Occhione.

Per i biancorossi, il ritmo delle partite è senza respiro. Domenica 16 novembre il Banco Bpm Rari Nantes Savona sarà, infatti, impegnato nella piscina “Zanelli” di Savona per l’incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 con la Pallanuoto Trieste. L’incontro avrà inizio alle ore 14.

Il tabellino:

Steaua Bucarest – Banco Bpm Rari Nantes Savona 10-11

(Parziali: 3-4, 1-4, 4-1, 2-2)

Steaua Bucarest: Tic, Bota, Georgescu 1, Fulea, Fenech, Piriianu 1, Vucinic 2, Antipa 2, Colodrovschi, Oanta, Iudean 2, Tepelus 1, Dragusin, Jaukovic 1. All. Dorde Filipovic.

Banco Bpm Rari Nantes Savona: Del Lungo, Rocchi, Damonte 1, Figlioli 3, Occhione 1, Rizzo, Gullotta, Bruni 2, Condemi, Guidi, Leinweber 4, Cora, Giotta Lucifero. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Pau Segurana Ferre (Spagna) e Norbert Ersce (Ungheria). Delegato Len: Jean Michel Delon (Francia).

Note. Superiorità numeriche: Steaua Bucarest 5 su 15; Rari Nantes Savona 2 su 7 più 3 rigori di cui 1 realizzato.

Usciti per 3 falli: a 3’45” dalla fine del 3° tempo Guidi (Savona); a 7’31” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 2’32” dalla fine del 4° tempo Rocchi (Savona).

A 4’46” dalla fine del 1° tempo espulso per brutalità Fulea (Steaua).

A 1’47” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.

A 1’47” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste l’accompagnatore del Savona, La Cava.