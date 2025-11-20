Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la squadra tedesca del Wasserfreunde Spandau 04, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata del Group Stage dell’Euro Cup di Pallanuoto 2025/2026. 17 a 11 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre saldamente nelle mani dei biancorossi.

Marcatori dell’incontro sono stati con 4 reti Oliver Leinweber, tripletta per Rocchi e Figlioli, doppietta per Damonte, Occhione e Guidi, una rete per Bruni.

Il difensore Niccolò Rocchi afferma: “Abbiamo imposto subito il nostro gioco, sapevamo che era una partita difficile perché loro sono un’ottima squadra. Oggi abbiamo avuto l’approccio giusto. Continuiamo il nostro cammino per crescere e migliorare. Sabato abbiamo un impegno importante e sarà un’altra battaglia”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 9^giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 in programma sabato 22 novembre nella piscina “Sciorba” di Genova con la Pro Recco. L’incontro avrà inizio alle ore 18,30.

Il tabellino della partita:

BANCO BPM R.N. SAVONA – W. SPANDAU 04 17 – 11

Parziali (5 – 2) (4 – 2) (3 – 1) (5 – 6)

Euro Cup: Banco BPM Rari Nantes Savona vs Wasserfreunde Spandau 04

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 3 (di cui 1 su rigore), Damonte 2, Figlioli 3, Occhione 2, Rizzo, Gullotta, Bruni 1, Condemi, Guidi 2, Leinweber 4 (di cui 1 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Minuto.

Allenatore Alberto Angelini.

W. SPANDAU 04: Baksa, Andruszkiewicz 1, Hofmann, Nagy 4, Bauer, Vujicic, Kojic 2, Chiru 2, Ostmann, Sekulic 1, Caraj, Culina 1, Spijker, Bruns.

Allenatore Marin Restovic.

Arbitri: Tamas Kovacs (Ungheria) e David Gomez (Spagna).

Delegato: Robert Tiozzo (Croazia).

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 9 / 14 + 2 rigori realizzati.

W. SPANDAU 04: 6 / 16.

Note:

Spettatori: 200 circa.

Usciti per 3 falli: A 3’55” dalla fine del 3° tempo Cora (Savona); a 2’22” dalla fine del 4° tempo Vujicic (Spandau); a 2’03” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 1’28” dalla fine del 4° tempo Kojic (Spandau ); a 0110” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona).

A 2’52” dalla fine del 1° tempo lo Spandau ha sostituito in porta Baksa con Spijker.

A 5’35” dalla fine del 4° tempo Il Savona ha sostituito in posta Del Lungo con Giotta Lucifero.