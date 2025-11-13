Esso di Vado Ligure, rottura nelle trattative sindacali e scatta un nuovo sciopero

Vado Ligure. Rottura delle trattative sindacali nella vertenza della Esso Italiana a Vado Ligure e al termine dell’assemblea dei lavoratori è stato proclamato uno sciopero di 4 ore per turno che coinvolgerà tutti i reparti nella giornata di lunedí 17 e martedì 18 novembre.

I lavoratori sono quindi pronti ad incrociare le braccia e proseguire la mobilitazione sui licenziamenti annunciati dall’azienda.

“Nessuna risposta o prospettiva concreta rispetto alle proposte del sindacato e per attutire l’impatto sociale degli esuberi – spiegano Tino Amatiello, Filcams Cgil, Corrado Calvanico, Femca Cisl e Edoardo Pastorino, Uiltec Uil – La scelta dello sciopero a turno auspichiamo possa creare il maggior disagio possibile alla produzione aziendale e siamo pronti ad altre iniziative se non arriveranno soluzioni adeguate rispetto alla situazione occupazionale”.

Nell’ultimo confronto e tavolo tecnico tra le organizzazioni sindacali e l’azienda all’Unione Industriali, il futuro dei 28 lavoratori dello stabilimento di Vado Ligure resta ancora in bilico dopo l’avvio della procedura di licenziamento, che sarà in scadenza domani, venerdì 14 novembre.

I sindacati si erano attivati in merito alla possibilità della mobilità volontaria, con la richiesta di spostare gli esuberi indicati oltre alla metà del 2026. “Anche sul fronte degli incentivi, da parte del gruppo non sono arrivate indicazioni consone a tutelare i lavoratori, vanificando lo sforzo di cercare alternative, dilazionare al meglio i licenziamenti e il loro numero complessivo” aggiungono gli esponenti sindacali.

“Ora auspichiamo un intervento del Ministero, in quanto, nonostante l’impegno nelle trattative, al momento ci sono state solo porte chiuse, facendo aumentare ancora la rabbia e la preoccupazione delle maestranze” concludono.