eSIM: il nuovo tormentone fra turisti e viaggiatori

C’è un tormentone che come il reggaeton estivo sembra essere entrato nella testa dei viaggiatori italiani e non: parliamo ovviamente della eSIM, o “SIM virtuale”.

Una soluzione relativamente recente che permette a turisti e a chi è costretto a spostarsi all’estero per lavoro di navigare e rimanere connesso anche al di fuori dell’Italia senza dover cambiare fisicamente schede SIM o perdere tempo agli sportelli in aeroporto.

In particolare, chi parte dall’Italia e si dirige verso gli Stati Uniti o altre destinazioni internazionali, la SIM virtuale USA sta diventando una scelta sempre più comune per viaggiare e rimanere connessi senza stress.

Adozione crescente nel mercato italiano

In Italia, il tasso di adozione delle eSIM sta aumentando in modo significativo. Secondo alcuni dati recenti , nel maggio 2024 il 63 % degli operatori di telefonia mobile proponeva offerte con eSIM, rispetto al 33 % dell’anno precedente. Inoltre, le offerte con eSIM includono in media 199 GB al mese contro i 145 GB dell’anno precedente.

Numeri di un trend in crescita: sarebbe improprio definire le eSIM come un prodotto di nicchia. Per i viaggiatori in partenza dall’Italia che cercano una SIM virtuale USA o altri pacchetti dati internazionali, le condizioni stanno diventando più favorevoli in termini di scelta e volume di giga.

Costi e vantaggi per chi viaggia all’estero

Il vantaggio per chi parte dall’Italia e desidera connettersi negli Stati Uniti – o in altre destinazioni extra-UE – è chiaro. Una eSIM internazionale (talvolta chiamata anche “SIM virtuale” per l’estero) è molto più economica rispetto al roaming.

Guardando a dati aggiornati sui costi per GB , appoggiandosi a soluzioni di roaming extra-UE (come USA) i costi possono risultare molto elevati, continuando a usare la propria SIM italiana. Come spesso accade, quando i consumatori si vedono toccati nel portafoglio cambiano le proprie abitudini: proprio le tariffe per il roaming extra-UE sono sempre più citate come il fattore determinante che spinge i viaggiatori verso le eSIM internazionali.

Se i costi del roaming continuano a salire, in Italia le tariffe medie mensili per le eSIM sono scese a 10,89 € al mese nel 2024, contro i 13,24 € dell’anno precedente. Chi ha in programma un viaggio verso gli USA, può dare un’occhiata a diversi pacchetti prima della partenza, alla ricerca della soluzioni più adatta alle proprie necessità e gestire la connessione direttamente dall’app, riducendo i problemi logistici e i costi.

E-SIM e viaggi: come cambia l’esperienza

Per chi utilizza lo smartphone in viaggio, gestire le connessioni diventa più semplice in diversi scenari come smart working, escursioni e creazione di contenuti per i social media.

Infatti, una volta completato l’acquisto e l’attivazione online, la eSIM si collega automaticamente alla rete locale all’arrivo e non obbliga l’utente ad aprire lo slot della scheda fisica, con tutti i rischi di guasti, smarrimenti e problemi del caso.

Grazie alle eSIM è possibile avere più profili sullo stesso dispositivo e passare da un piano all’altro senza cambiare fisicamente scheda, gestendo tutto dall’app sul proprio smartphone. Immaginandosi un possibile viaggio, questa flessibilità ha un valore innegabile: attivando in anticipo una SIM virtuale per gli USA è possibile atterrare e avere la connessione da subito, navigando sulla rete locale (AT&T, Verizon, T-Mobile US, ecc.) e tenere attiva la SIM italiana per chiamate/SMS (per chi lo desidera).

Questo mix di prezzi competitivi, praticità e funzionalità sta trasformando le eSIM nell’accessorio più richiesto tra chi viaggia con frequenza o lavora in mobilità.

Considerazioni finali

Riassumendo quanto detto finora, la eSIM si è affermata in pochi anni come un elemento chiave per i viaggiatori moderni, e nel mercato italiano si sta diffondendo velocemente. Per chi pianifica un viaggio negli Stati Uniti e cerca una SIM virtuale USA, attivando la scheda virtuale prima della partenza avrà da subito tutti i servizi e la sicurezza della connessione a internet.

Una soluzione smart da diversi punti di vista, una tecnologia “disruptive” che cambierà il modo in cui ci spostiamo e comunichiamo negli anni a venire.