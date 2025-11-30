  • News24
In ospedale

Escursionista soccorso con l’elicottero a Vendone

Un 60enne è rimasto ferito a seguito di una caduta, sul posto sanitari e vigili del fuoco

grifo

Vendone. Infortunio nel primo pomeriggio di oggi per un escursionista nei boschi di Vendone, nell’entroterra albenganese.

Stando a quanto appreso sull’accaduto, un 60enne sarebbe rimasto vittima di una caduta accidentale lungo un sentiero boschivo, in una zona particolarmente impervia.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Villanova d’Albenga e il 118, oltre ai vigili del fuoco.

Raggiunto l’uomo, il personale sanitario ha prestato le prime cure: successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il trasporto all’ospedale Santa Corona.

Il 60enne, comunque, non sarebbe in gravi condizioni.

