Esce di strada con l’auto e va a sbattere contro un albero: 30enne trasferito d’urgenza al Santa Corona

Cosseria. Un grave incidente si è verificato intorno alle 11.45 di oggi lungo la Sp42 San Giuseppe di Cairo-Cengio a Cosseria.
Secondo quanto accertato, un’auto con al volante un 30enne avrebbe sbandato, uscendo di strada e terminando la propria corsa contro un albero.
Sul posto sono intervenuti l’automedica, i volontari della Croce Bianca di Carcare e gli uomini della Polstrada per i rilievi del caso.
Viste le condizioni, i sanitari hanno stabilito di trasferire il conducente al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.
Più informazioni