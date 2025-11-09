  • News24
Impatto

Esce di strada con l’auto e va a sbattere contro un albero: 30enne trasferito d’urgenza al Santa Corona

Sul posto l'automedica, la Croce Bianca di Carcare e la Polstrada

ambulanza Croce Bianca Carcare

Cosseria. Un grave incidente si è verificato intorno alle 11.45 di oggi lungo la Sp42 San Giuseppe di Cairo-Cengio a Cosseria.

Secondo quanto accertato, un’auto con al volante un 30enne avrebbe sbandato, uscendo di strada e terminando la propria corsa contro un albero.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, i volontari della Croce Bianca di Carcare e gli uomini della Polstrada per i rilievi del caso.

Viste le condizioni, i sanitari hanno stabilito di trasferire il conducente al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

 

 

