Energie rinnovabili e cambiamenti climatici, Ripamonti: “Regione Liguria disponibile per ulteriori confronti per nuove opportunità nel settore”

Savona.. “Questo è stato un convegno importante e costruttivo organizzato da ANEV e da Legambiente e un confronto serio e costruttivo sui temi legati alle energie rinnovabili. Ho esposto le opportunità che Regione Liguria mette in campo e mi sono reso disponibile per ulteriori confronti nella logica di migliorare le performance della nostra attività legata agli obiettivi che abbiamo e a quelle opportunità innovative che il convegno ha messo in campo sul tema delle energie rinnovabili”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti questa mattina nel corso del Forum sulle Energie rinnovabili e i cambiamenti climatici svoltosi a Savona nel Palazzo della Provincia.

La Liguria è pronta ad affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e delle energie rinnovabili, e queste ultime rappresentano davvero un’opportunità per il territorio? Di questo si è parlato nel corso del forum promosso da ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento e Legambiente, alla presenza del giornalista Jacopo Giliberto specializzato in temi ambientali. “Un’occasione per riflettere, confrontarsi e costruire insieme un futuro più sostenibile per la Liguria”.