Emergenza abitativa, una famiglia: “Affitti troppo alti, non sappiamo dove andare. Siamo disperati”

Savona. “Siamo disperati, non sappiamo dove andare. Qui il contratto è scaduto e non troviamo un’altra casa“. Il grido di allarme, non il primo sul tema dell’emergenza abitativa, arriva da una coppia con tre bambini che oggi vive a Savona e non riesce a trovare un altro appartamento in affitto.

“I prezzi sono altissimi – evidenzia la mamma – e i proprietari affittano solo a studenti o trasfertisti, non si può prendere la residenza, non vogliono fare il contratto. Le spese sono tante, possiamo spendere fino a 650 euro di affitto, si trova a 1000 euro oppure case da ristrutturare completamente chiuse da anni. Ho cercato sia a Savona città che nelle località vicine”.

Dopo una rapida ricerca abbiamo potuto verificare che per un quadrilocale la spesa richiesta è di circa 800 euro sia nel capoluogo di provincia che nei paesi vicini.

Conclude: “Se oggi consegno le chiavi, vado a vivere in mezzo alla strada. Mi metto a dormire in Comune. Non voglio vivere qui abusivamente e non voglio arrivare all’ufficiale giudiziario, ma nessuno viene agevolato, né gli inquilini né il proprietario di casa”.