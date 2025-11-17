  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Grido d'allarme

Emergenza abitativa, una famiglia: “Affitti troppo alti, non sappiamo dove andare. Siamo disperati”

Il caso riguarda una coppia con tre bambini: "Possiamo spendere fino a 650 euro al mese, ma le cifre richieste sono ben più alte. Non sappiamo come uscirne"

famiglia

Savona. “Siamo disperati, non sappiamo dove andare. Qui il contratto è scaduto e non troviamo un’altra casa“. Il grido di allarme, non il primo sul tema dell’emergenza abitativa, arriva da una coppia con tre bambini che oggi vive a Savona e non riesce a trovare un altro appartamento in affitto.

“I prezzi sono altissimi – evidenzia la mamma – e i proprietari affittano solo a studenti o trasfertisti, non si può prendere la residenza, non vogliono fare il contratto. Le spese sono tante, possiamo spendere fino a 650 euro di affitto, si trova a 1000 euro oppure case da ristrutturare completamente chiuse da anni. Ho cercato sia a Savona città che nelle località vicine”.

Dopo una rapida ricerca abbiamo potuto verificare che per un quadrilocale la spesa richiesta è di circa 800 euro sia nel capoluogo di provincia che nei paesi vicini.

Conclude: “Se oggi consegno le chiavi, vado a vivere in mezzo alla strada. Mi metto a dormire in Comune. Non voglio vivere qui abusivamente e non voglio arrivare all’ufficiale giudiziario, ma nessuno viene agevolato, né gli inquilini né il proprietario di casa”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.