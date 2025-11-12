“Educare al rispetto per la persona”, corso per docenti a Savona

Savona. Il Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli organizza un corso di formazione per docenti ed educatori dal titolo “Educare al rispetto per la persona”, della durata di 10 ore suddivise in tre incontri pomeridiani di due ore ciascuno e due serali anch’essi di di due ore ciascuno sempre presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5 (tranne l’ultimo incontro, che sarà in una sede da definire). L’iniziativa fa parte del cammino diocesano di formazione sul tema “La pace inizia lì dove tu sei”, proposto da papa Leone XIV ai vescovi italiani.

Si inizierà venerdì 21 novembre alle ore 20:30 con “La sfida dell’unicità – Come diventare ciò che si è”. Relatore il teologo don Sergio Massironi. Mercoledì 18 febbraio dalle 17 alle 19 si affronterà l’argomento “Pensare l’impensabile: il maltrattamento e l’abuso” con Patrizia Marenco, referente della commissione diocesana del Servizio per la Tutela dei Minori e delle Persone vulnerabili, e i suoi membri Rosita Bormida, suor Michelle Damasceno Baia de Jesus, Gianluca Gandalini, Gianna Poggi e Ivano Perata.

Lunedì 9 marzo al pomeriggio si parlerà di “Linguaggi, pensieri, identità” insieme a Telefono Donna – Centro Aiuto alla Vita di Savona – Servizio Psicologico. Relatori saranno Alice Gauna, Chiara Cucinotta, Federica Zunino e Silvia Console. Fra i temi il linguaggio come strumento del pensiero e in una prospettiva di genere, come il linguaggio crea e perpetra stereotipi di genere e sviluppi il potenziale per la promozione dell’uguaglianza e dell’inclusione, il linguaggio come strumento di empowerment.

Martedì 14 aprile al pomeriggio “La violenza domestica e di genere. Rimedi di natura civile e penale nell’evoluzione della legislazione nazionale e sovranazionale” sarà l’incontro a cura di Telefono Donna – Centro Aiuto alla Vita di Savona – Servizio Legale. Relatori gli avvocati Roberta Cava, Federica Ferro, Simona Poggi e Monica Ponti.

Fra i temi trattati le fonti del diritto e l’evoluzione normativa in materia di violenza in ambito civile e penale (dalla Convenzione di Istanbul al Codice Rosso alla Riforma Cartabia), gli istituti della querela, della procedibilità d’ufficio e dell’ammonimento da parte del Questore, i reati di revenge porn, stalking e maltrattamenti in famiglia, i comportamenti di bullismo.

Venerdì 15 maggio dalle 20:45 sarà proposto anche agli insegnanti l’ultimo incontro del cammino di formazione diocesano “Generare pace per il coraggio della relazione” con gli psicologi Mauro Magatti e Chiara Giaccardi.

Il direttore del corso per il secondo, terzo e quarto incontro è Aureliano Deraggi, responsabile del servizio diocesano. Per informazioni: Aureliano Deraggi 3477931556 / aureliano.deraggi@gmail.com; Gabriella Maglio​ 3495808929 / gabriellamaglio3@gmail.com. Per il mantenimento dell’idoneità all’insegnamento si dovranno frequentare almeno tre dei cinque incontri. Gli interessati dovranno inviare un’e-mail di iscrizione allo stesso Deraggi non oltre il 15 novembre. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha autorizzato e patrocinato l’iniziativa.