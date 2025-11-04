Ecco il quinto inedito della cantante ingauna Sara Montella: “Luce nella mia stanza”

Albenga. Prosegue il percorso musicale della giovane cantante Sara Montella di Albenga, con il lancio del suo quinto singolo inedito. Il nuovo brano, intitolato “Luce nella mia stanza”, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire da venerdì 7 novembre.

Questo nuovo singolo arriva a pochi mesi di distanza dal precedente, “Lost in the dark” (aprile 2025), ma la sua discografia, iniziata a soli 16 anni, vanta già quattro pubblicazioni di successo: il primo inedito “Scusa se” (marzo 2023), seguito da “E tu accanto a me” (marzo 2024) e dal “tormentone estivo” “Giornate d’estate” (giugno 2024).

Mentre il brano precedente, “Lost in the dark”, “rifletteva un periodo di confusione e mancanza di stimoli creativi”, con il nuovo singolo Sara Montella ritrova la chiarezza e l’energia.

A spiegarlo è stata direttamente la cantante: “L’ispirazione per ‘Luce nella mia stanza’ (genere pop/trap) è stata data dalle nuove amicizie, persone che min hanno aiutata a sentirmi libera, felice ed energica e a far tornare il sorriso e la luce negli occhi, tirando fuori ciò che era imprigionato in me”.

Anche per questo quinto lavoro, Montella ha collaborato con Massimo Spinetti, che ne ha curato musica, masterizzazione e produzione.

Proprio in questi giorni, inoltre, la giovane albenganese ha intrapreso un nuovo e importante passo nel suo percorso formativo, iniziando il primo anno accademico al Conservatorio Ghedini di Cuneo: “Un passo dopo l’altro, con sacrificio, studio e costanza”, ha concluso.

Per chiunque volesse ascoltare “Luce nella mia stanza” e seguire il percorso della cantante abenganese, il brano sarà disponibile dal 7 novembre 2025 su tutti i portali di streaming, tra cui Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer e Amazon Music.