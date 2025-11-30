Eccellenza. Totaro porta il Millesimo primo in classifica: sconfitta 0-1 la S.F. Loano

S.F. LOANO 0 – 1 (36′ Totar0) MILLESIMO

95′ Termina qua la partita! Totaro condanna il Loano, il Millesimo agguanta la prima posizione.

92′ Ultimi due cambi per il Millesimo, fuori Gualtieri e Villar per Bove e Nacci.

90′ Punizione da ottima posizione per Villar. Palla che colpisce la barriera, poi prova a ripartire il Loano senza successo.

88′ È sempre Villar a condurre le offensive del Millesimo. Inserito Piccardo, il pallone viene mandato in corner. Sullo stesso, pallone recuperato dal Loano, uno degli ultimi giocabili della partita.

87′ Cambio per il Millesimo, fuori Totaro per Sicca. L’ex Loano viene applaudito da tutto lo stadio. Intanto ammonizione per il dirigente del Millesimo che ha chiesto a gran voce la sostituzione.

85′ Auteri prova la conclusione, devia in angolo Facello. Sul corner, ottima palla tesa in mezzo dove c’erano molti giocatori del Loano, ma nessuno riesce a toccare il pallone.

81′ Si complica la partita del Loano, espulso Bonifazio! Il giocatore ha commesso fallo su un giocatore del Millesimo nel tentativo di recuperare palla, ma per l’arbitro è da sanzione massima. Cambio allora obbligato per Brignoli, fuori Oxhallari per Lingua.

75′ Azione da tiki taka guardioliano da parte del Millesimo. Diversi tocchi poi Villar sventaglia per Gualtieri che con la finta manda fuori giri la pressione e poi calcia debolmente verso Scalvini che blocca senza problemi. Cambio per Macchia, fuori Bovio per Cappellari.

72′ Piccardo si divora un gol facile facile! Involato da solo contro Scalvini non riesce a controllare bene la sfera perdendo qualche tempo di gioco, poi la conclusione riesce si a scavalcare Scalvini ma è troppo lenta. Nel frattempo arriva Balla che ostacola la corsa di Piccardo riuscendo a mandare la palla fuori dalla porta.

70′ Punizione da ottima mattonella per Rimondo. Parte con la rincorsa, la sfera colpisce in pieno la barriera, poi sulla ribattuta il pallone termina alto sulla traversa.

68′ Ripartenza del Loano, conduce Bonifazio che serve sul laterale Carastro. Accentrato, prova a calciare dall’angolo dell’area, Conde blocca senza problemi. Riparte poi subito il Millesimo, occasione per loro! Il pallone rimane vagante all’interno dell’area, arriva Balla prima di tutti che manda via, poi Lazzaretti calcia da posizione difficile mandando il pallone alto sulla traversa.

65′ Altro cambio per il Loano, fuori Hovsepian per De Matteis.

64′ Ammonito Basso per un fallo su Villar, corner per il Millesimo.

61′ Ci prova ancora il Loano senza successo. Cauteruccio recupera palla e tocca per Lufi che non riesce a servire nuovamente il compagno mettendo la sfera in rimessa laterale. Cambio di assetto del Loano che si predispone in un 5-3-2 che diventa un 4-2-4 in fase di possesso, con Cauteruccio sistemato terzino e Hovspian alto sul laterale. A centrocampo Rimondo e Bonifazio. Cambio per il Millesimo, fuori Vittori per Piccardo.

58′ Punizione dalla trequarti, Rimondo cerca la stessa palla inserita a in area come prima, ma questa volta la sfera non arriva neanche al limite dell’area. Rimpallo di un giocatore del Millesimo, Hovspeian prova da lontanissimo. Pallone alto sulla traversa.

57′ Primo cambio della partita operato da Brignoli, che inserisce a centrocampo Auteri per Valentino.

54′ Punizione vicina al cerchio di centrocampo, ottimo pallone servito da Rimondo per Cauteruccio che sfiora senza riuscire a ribadire in porta. Cresce ancora la squadra di Brignoli che, dal rientro dagli spogliatoi, non è ancora riuscita ad incidere come nella prima frazione.

52′ Conclusione dalla distanza di Bonifazio, Conde lascia sfilare ma il pallone scorre fuori dal palo di pochissimo! Rischio qua per il Millesimo.

50′ Tanta confusione in mezzo all’area del Loano, errore di Scalvini che serve un centrocampista avversario, poi la conclusione dopo alcune ribattute termina fuori dall’area rossoblù.

49′ Si nota la crescita della squadra valbormidese in questa frazione di gara. Pallone messo tra le linee per Totaro, ottima protezione di Rimondo che devia in corner.

45′ Si riprende! Pallone subito sul laterale per il Millesimo che perde palle e concede la rimessa laterale. Poi si butta in avanti la squadra di Macchia che recupera subito la sfera, Villar serve Totaro che non riesce a sfondare.

Secondo tempo

47′ Termina qua la prima frazione. In vantaggio il Millesimo, la squadra che fin qua ha prodotto decisamente meno rispetto al Loano, La squadra di Brignoli si trova però a rincorrere il risultato, dopo l’errore di Scalvini su punizione.

45′ Assegnati 2 minuti di recupero.

42′ Scalvini rilancia per Rimondo, pescato tra le linee Hosvpian che mette di prima per Cauteruccio. È il numero 11 a provare a mettere dentro il cross, ma la sfera esce poco sopra l’incrocio.

39′ Prende coraggio ora il Millesimo, Vittori prova a calciare da grande distanza, blocca deciso Scalvini.

36′ Brutta palla giocata da Valentino a centrocampo, Totaro capisce il momento di difficoltà e si infila tra le linee recuperando palla. È un uno contro uno con Balla, poi il suo ex compagno spende l’ammonizione per fermare la ripartenza. Punizione da ottima mattonella per Villar che calcia direttamente in porta, Scalvini non riesce a bloccare e arriva Totaro! Il gol dell’ex da tap in, disperato Scalvini che sa di aver commesso un grave errore. In vantaggio un Millesimo che fin qua non aveva mai prodotto nessuna azione pericolosa. Oggi niente cigno per Totaro, che chiede scusa al suo ex club.

29′ Fallo sul laterale di Gadau su Cauteruccio, ammonito anche il 6 del Millesimo. Altra punizione dalla trequarti per i padroni di casa,

28′ Ammonito Valentino, fallo evidente su Gualtieri commesso per evitare la ripartenza. Nessuna protesta da parte del numero 8 che sapeva di aver speso l’ammonizione.

27′ Altro tentativo del Loano, rimessa lunghissima per Basso che prende il fondo e prova il cross dentro, ma il pallone termina direttamente fuori dai pali.

23′ Valentino di testa pulisce per Rimondo, poi il terzino prova a partire sul laterale ma viene fermato fallosamente. Punizione sulla trequarti, si sistema il pallone proprio il numero 3, che mette dentro teso per Carastro che non riesce a calciare per centimetri. Rimessa per il Loano, il pallone arriva a Basso che butta dentro il pallone senza trovare nessun compagno.

19′ Conclusione di Lazzaretti precisa sul sette, Scalvini in posizione non si deve neanche scomporre per bloccare. Poco prima, gran giocata di Totaro che col tacco serve Vittori per Villar. Successivamente la conclusione del numero 8 che si ferma nei guanti di Scalvini.

15′ Punizione dalla trequarti per il Millesimo, pallone dentro smanacciato in corner da Scalvini. Sull’angolo, pallone dentro, a vuoto Totaro e pallone che spiove al limite per Gadau che virgola. Pallone infine lanciato fuori dall’area da un giocatore del Loano.

12′ Altra grande occasione del Loano! Pallone tra le linee per Carastro, si trova a tu per tu con Conde, si immola l’estremo difensore del Millesimo! Parata con le gambe del numero 1 di Macchia che manda in corner sventando una azione pericolosissima.

10′ Passaggio d’esterno illuminante di Cauteruccio che serve sul laterale Carastro. Il 9 prende il fondo e poi cerca addirittura la conclusione. Il pallone si fa tutta la linea di porta a centimetri dal gol, ma poi esce in rimessa laterale dall’altra parte.

8′ Ci prova Totaro adesso a sbloccare la sfida, l’ex tiene e difende palla con il fisico, poi però commette fallo nel tentativo di servire Villar sulla fascia.

7′ Spinge forte il Loano con Bonifazio, per ora sono i rossoblù a condurre la gara. Il Millesimo per adesso ha già rischiato in diversi frangenti di subire il gol.

5′ Clamoroso al Ferrando! Cauteruccio viene atterrato a terra da un calcio, sarebbe stato rigore. Carida però allarga le braccia e non assegna il penalty. Protesta Brignoli che viene ammonito, scatta anche l’espulsione per La Monica! Qua il penalty era sacrosanto, tutta la panchina lo ha chiesto a gran voce.

4′ Segna Carastro sulla ribattuta, poi succede di tutto! Poco prima c’era stato un contrasto su Conde giudicato dal direttore di gara irregolare, annullata la rete mandando su tutte le furie la panchina del Loano.

2′ Recupero del Millesimo su Bonifazio, pallone messo dentro per Villar che si coordina per il tiro al volo. La conclusione esce rasoterra di molto.

1′ Si inizia! Primo pallone toccato dal Loano. Valentino subito lungo verso l’esterno, non riesce a toccare Hovsepian e il pallone termina in rimessa laterale. Subito primo brivido per il Millesimo! Recupera palla il Loano con aggressività e grinta, Carastro prolunga per Cauteruccio che sguscia ma non riesce a toccare. Blocca deciso Conde.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

S.F. Loano: 1 Scalvini, 2 Basso, 3 Rimondo, 4 Oxhallari, 5 Lufi, 6 Balla, 7 Hovsepian, 8 Valentino, 9 Carastro, 10 Bonifazio, 11 Cauteruccio. A disposizione: 12 Campana, 13 Lingua, 14 Youssufa, 15 De Matteis, 16 Rizzonato, 17 Di Bella, 18 Auteri, 19 Mercurio, 20 Alberto. Allenatore: Brignoli.

Millesimo: 1 Conde, 2 Gualtieri, 3 Cigliutti, 4 Siri, 5 Facello, 6 Gadau, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 9 Vittori, 10 Villar, 11 Bovio. A disposizione: 12 Canevari, 13 Cappellari, 14 Delfino, 15 Bove, 16 Rolandi, 17 Sicca, 18 Piccardo, 19 Nacci, 20 Camara. Allenatore: Macchia.

Arbitro dell’incontro il signor Carida Giorgio di Genova coadiuvato da Dellerba Andrea di Imperia e Arado Luigi di Genova.

Alassio. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme S.F. Loano vs Millesimo. Due squadre savonesi con ambizioni e bisogni diversi che si affrontano al Ferrando per continuare il proprio percorso. Il Millesimo di Macchia, alla prima apparizione in Eccellenza è in piena lotta playoff. Solamente due punti separano i valbormidesi dalla vetta occupata in solitaria dalla Fezzanese, in una ‘zona blu’ che potrebbe essere stravolta dopo questi novanta minuti essendo che dal Campomorone alla quinta posizione alla vetta ci sono tre punti di differenza. Il Loano di Brignoli è invece il fanalino di coda della competizione. Solamente quattro punti ottenuti in 10 partite, urge trovare i tre punti per alzarsi almeno in zona playout e agganciare lo Sporting Taggia, penultima in classifica che sfiderà i rossoblù mercoledì nel recupero della decima giornata.