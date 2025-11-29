Eccellenza, Pietra show al De Vincenzi! Sporting Taggia battuto 7-0, ora la vetta è a tre punti di distanza

PIETRA LIGURE 7 (3′ Giglio, 6′ Sogno, 26′ Odasso, 45+3′ e 66′ Insolito, 58′ Faedo, 68′ Dominici) vs SPORTING TAGGIA 0

Finale di Coppa conquistata, poker al Busalla e goleada allo Sporting Taggia. Le ultime settimane del Pietra sono da Sogno, citando uno dei marcatori del 7-0 di oggi. I biancocelesti indirizzano la gara con il rigore di Giglio al terzo minuto e da lì non si fermano più. Dopo l’ex Imperia arriva proprio il gol dell’attaccante, poi nell’ordine segnano Odasso, Insolito, Faedo, di nuovo Insolito e Dominici. Il Pietra segna su calcio piazzato, in contropiede, con i cross e su azione. La squadra di Moraglia crea pericoli in ogni modo e subisce pochissimo. I giallorossi si fanno vedere solo nella fase centrale del primo tempo con Avandro e Pellicanò, ma senza riaprire la partita. Per il Pietra dunque arriva una vittoria che consolida le ambizioni di alta classifica. I biancocelesti salgono a 20 punti in classifica, a tre punti dalla Fezzanese capolista. Altra sconfitta invece per il Taggia che rimane al penultimo posto e mercoledì contro la San Francesco Loano si gioca una fetta importante di salvezza.

La cronaca

90′ Finisce qui al De Vincenzi! Dominio biancoceleste, 7-0 allo Sporting Taggia.

85′ Nota statistica: con Faedo sono ben 12 i giocatori del Pietra che hanno segnato almeno una rete in questo campionato. Nessuna squadra ha mandato più calciatori in gol rispetto ai biancocelesti.

82′ Partita che ormai ha perso interesse. I biancocelesti fanno un po’ di melina, il Taggia pressa solo timidamente.

79′ Amministra il Pietra, senza forzare ma rimanendo in controllo del possesso. Finale di partita sul velluto per i biancocelesti.

73′ Squillo del Taggia con Pellicanò che cerca il gol della bandiera, conclusione smorzata da una deviazione e poi raccolta da Balducci.

70′ Entra Romeo nel Taggia. Cambia anche Moraglia che rileva Insolito per far entrare Fatnassi.

68′ Azione strepitosa del Pietra che fa 7-0! La inizia e la chiude Dominici che prima esce dal traffico costruendo la manovra biancoceleste e poi riceve il preciso cross di Insolito e insacca di testa.

66′ Sesto gol del Pietra. Pallone perso clamorosamente dalla difesa ospite in costruzione, recupera Dominici che poi scarica in area per Insolito. Da pochi passi non può sbagliare, doppietta del numero 7 biancoceleste.

65′ Punizione pericolosa per gli ospiti. Calcia Pellicanò, conclusione bassa che non crea particolari problemi a Balducci.

62′ Cambio anche nel Taggia. Entra Cava al posto di Cavallero.

60′ Esce Sogno, entra Dominici. È il quarto cambio di Moraglia.

58′ Manita del Pietra! Il 5-0 porta la firma di Faedo. Cross di Pavese per il colpo di testa del neoentrato che trova il gol.

55′ Altro cambio per Moraglia. Comincia la partita di Faedo, esce Rovere. Tanti applausi per il capitano biancoceleste.

53′ Tentativo di Celella dal limite, conclusione respinta.

49′ Si riparte con il Pietra che continua ad attaccare. Palla illuminante di Odasso che con un filtrante manda in porta Malagrida, sterzata e tiro che però viene respinto.

Comincia ora la ripresa. Sogno dà il primo calcio al pallone.

Si rientra con due sostituzioni per parte. Nel Pietra entrano Aicardi e Malagrida, nel Taggia fanno il loro ingresso Ciccone e Carletti.

Secondo Tempo

45+3′ Eccolo il gol di Insolito! Poker del Pietra con un’altra azione da manuale. Pallone lungolinea di Sogno per Giglio, scivola Colantonio che lascia strada libera all’offensiva biancoceleste. Servito dunque Rovere che poi tocca al centro verso Insolito, stop e conclusione del 7 che fa 4-0. Finisce così il primo tempo.

45′ Gioco fermo, Iorio è a terra ormai da un po’ di tempo. L’esterno biancoceleste è stato fasciato in testa, ma dovrebbe poter proseguire.

43′ Nuovo tentativo di Insolito che va alla conclusione con il destro dal limite dell’area, pallone deviato dall’intervento di un difensore ospite. Pietra dominante in questo primo tempo.

39′ Altra ripartenza del Pietra che sa far male sia su azione manovrata sia in contropiede. Qui va Iorio a puntare il fondo per poi mettere in mezzo, allontana però la difesa del Taggia.

35′ Rovere sfiora il poker, super intervento di Frenna. Ripartenza biancoceleste guidata da Sogno che poi lancia in profondità Rovere. Il capitano del Pietra va al tiro ma Frenna compie una parata di altissimo livello in controtempo, concedendo il corner.

33′ Altro tiro di Insolito che continua a cercare il gol. Il giocatore biancoceleste controlla deliziosamente il pallone, poi va al tiro dal limite dell’area. Conclusione centrale che viene bloccata da Frenna.

31′ Altro brivido per il Pietra. Pallone perso ingenuamente da Iorio che fa un retropassaggio troppo debole per Pavese. Gallo riconquista e serve Avandro che però perde l’attimo per tiro e subisce il rientro di Ravoncoli. Giallorossi vicini al gol.

27′ Risponde il Taggia, occasione per Pellicanò. Cross dalla destra, il 10 va a colpire di testa ma non trova la porta. L’attaccante si è anche scontrato con Balducci che era uscito nel tentativo di anticiparlo.

26′ Gol pazzesco di Odasso! Calcio d’angolo per il Pietra da destra, pallone allontanato dalla difesa nella zona del centrocampista biancoceleste che si coordina e calcia al volo. Mancino che finisce nel sette, tris del Pietra.

24′ Moraglia continua a chiamare la pressione, si arrabbia con Rovere che non è uscito subito ad attaccare Alasia. Insomma, il tecnico tiene alta l’attenzione di un Pietra che comunque fin qui è stato perfetto.

22′ Prima vera chance per il Taggia. Pallone in verticale su Avandro che appoggia a Pellicanò. Il 10 lavora di sponda e serve Celella che va al tiro dal limite. Il suo sinistro però finisce alto.

20′ Pietra in totale controllo del match. Manovra continua dei biancocelesti che trovano spesso gli sbocchi sugli esterni. Efficace anche la riaggressione, con Gasco e Ravoncoli che stanno gestendo bene la posizione di Avandro.

15′ Odasso ci prova dalla distanza, mancino ambizioso che però non inquadra lo specchio della porta.

12′ Ancora Insolito pericoloso. Il 7 scambia con Iorio, riceve dal limite dell’area e cerca il sinistro a giro. Pallone largo non di molto.

11′ Altra chance per il Pietra. Pallone in profondità per Insolito, esce Frenna che cerca di anticiparlo. Arriva prima Insolito che tenta un pallonetto, sfera che termina sopra la traversa.

10′ Pietra schierato con il 4-2-3-1. Giglio e Odasso in mediana, Iorio e Rovere sugli esterni con Insolito alle spalle di Sogno. Giallorossi che invece sono in campo con un 5-2-3.

8′ Reazione del Taggia. Cross di Cassini dalla sinistra, colpisce di testa Avandro nel cuore dell’area di rigore. Risponde Balducci che devia in corner.

6′ Raddoppio biancoceleste! Cross di Rovere per Sogno, colpo di testa dell’attaccante che si insacca. 2-0, partenza strepitosa del Pietra.

3′ Giglio spiazza Frenna, Pietra in vantaggio! Quinto gol in campionato del giocatore biancoceleste. 1-0, partita subito indirizzata.

2′ Calcio di rigore per il Pietra Ligure! Si inserisce in area Insolito che viene steso. Giglio sul punto di battuta.

Si comincia con qualche istante di ritardo. Primo possesso per il Taggia.

Primo tempo

Moraglia conferma quasi totalmente la squadra che ha battuto il Busalla. L’unico cambio è in difesa, con Pavese che rimpiazza Prudente. Lo Sporting Taggia fa qualche modifica in attacco con Avandro e Celella insieme a Pellicanò.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Balducci, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 7 Insolito, 8 Giglio, 10 Rovere, 11 Sogno, 15 Pavese, 18 Iorio. A disposizione: 12 Duberti, 6 Delicato, 9 Dominici, 13 Aicardi, 14 Faedo, 16 Siriu, 17 Malagrida, 19 Prudente, 20 Fatnassi. Allenatore: Andrea Moraglia.

Sporting Taggia: 1 Frenna, 2 Cavallero, 3 Alasia, 4 Negro, 5 Panaro, 6 Colantonio, 7 Cassini, 8 Gallo, 9 Avandro, 10 Pellicanò, 11 Celella. A disposizione: 12 Laura, 14 Carletti, 15 Romeo, 16 Ciccone, 17 Cava, 18 Grisi, 19 Trucchi. Allenatore: Luca Fiuzzi.

In attesa della sfida savonese tra San Francesco Loano e Millesimo di domani, il menù del sabato di Eccellenza prevede il match tra Pietra Ligure e Sporting Taggia. Un anticipo interessante sui due fronti della classifica visto che entrambe le squadre hanno bisogno di punti: il Pietra per rimanere nel gruppo di testa, lo Sporting Taggia per la corsa salvezza.

I biancocelesti sono reduci dalla vittoria contro il Busalla e possono portarsi al quarto posto in classifica. Il calendario è favorevole per il Pietra che ha già affrontato tutte le dirette avversarie e avrà, a partire da oggi, gare sulla carta abbordabili in questa ultima fase del girone d’andata. Dall’altra parte, i giallorossi hanno vinto solo una partita in questo campionato, alla prima giornata. La squadra di Luca Fiuzzi è penultima con 6 punti e mercoledì sfiderà la San Francesco Loano in un delicatissimo scontro salvezza.