Eccellenza, il Pietra Ligure chiude la pratica in un tempo: netto 4-0 all’Athletic

PIETRA LIGURE 4 (9′ Rovere, 15′ e 34′ Fatnassi, 45′ Pili) vs ATHLETIC CLUB ALBARO 0

Serviva una risposta e il Pietra l’ha data forte e chiara. I biancocelesti reagiscono a due risultati negativi con una vittoria contro l’Athletic Club Albaro, nel quarto scontro diretto casalingo della stagione. I genovesi arrivavano a questa sfida da miglior difesa del campionato, ma il Pietra ha sin da subito imposto il proprio dominio. La squadra di Moraglia chiude la pratica in un tempo, senza concedere nulla agli avversari. Sul tabellino dei marcatori ci sono Rovere, Fatnassi (doppietta) e Pili. Per i biancocelesti dunque una vittoria che può scacciare i fantasmi delle ultime due gare e ridare serenità. Ora anche la classifica sorride di più: il Pietra sale a 13 punti, pur rimanendo a sei lunghezze dalla vetta. Anche l’Athletic rimane comunque nei quartieri alti con 16 punti in classifica. Insomma, l’Eccellenza è ancora sempre più incerta con addirittura tutte le prime nove squadre racchiuse in soli quattro punti.

La cronaca

90+3′ Finisce qui al De Vincenzi! Poker netto del Pietra che archivia la pratica in un tempo e vince contro l’Athletic.

90′ Assegnati tre minuti di recupero. Partita che però non ha più nulla da dire.

86′ Insolito ancora pericoloso su punizione. Il 7 va al tiro da lontano e colpisce in pieno la traversa.

81′ Esce Sogno, entra Dominici. Moraglia cambia in attacco, è la quarta sostituzione dei biancocelesti.

80′ Punizione dalla distanza di Balestrino, si distende Balducci che riesce a deviare. Sin qui è l’occasione più pericolosa avuta dall’Athletic.

78′ Cambia ancora Rimassa: entra Massa al posto di Lembo.

77′ Insolito si incarica subito di un calcio di punizione e da una mattonella angolata cerca comunque il tiro. Respinge il portiere, pallone che nella mischia arriva dove c’è Castiglione. Il centrocampista segna ma era in fuorigioco.

76′ Altri due cambi per Moraglia: entrano Insolito e Castiglione, escono Odasso e Giglio, anche loro acclamati dal pubblico.

74′ Esce un applauditissimo Rovere. Il capitano ha aperto le danze e ora viene richiamato in panchina. Al suo posto entra Faedo. Il 14 si fa subito notare sulla corsia di sinistra e viene steso da Caramello, ammonito il giocatore dell’Athletic.

71′ Esce D’Arrigo, entra Kurti: terza sostituzione per Rimassa.

69′ Mancino di Odasso dalla distanza, pallone ampiamente sopra la traversa.

66′ Perde palla l’Athletic, riconquista Giglio che cerca di scappare. Reverberi entra duro sull’ex Imperia, l’arbitro lo espelle. Al De Vincenzi ha smesso di piovere, ma per l’Athletic no. La squadra di Rimassa rimane in dieci uomini.

64′ Odasso cerca il pallone morbido per Sogno che attacca bene la profondità e nonostante la posizione defilata va comunque al tiro, conclusione incrociata che termina sul fondo.

59′ Altra offensiva del Pietra. Pili cerca la verticale lungolinea per Rovere, cross che viene intercettato e deviato in angolo da Pozzolini. Intanto prima sostituzione per Moraglia: entra Siriu al posto di Malargrida. Cambia anche Rimassa: entra Gaspari al posto di Marrale.

56′ Cambio nell’Athletic: entra Cannella al posto di Pacciani.

55′ Giocata super di Rovere che rientra in fase difensiva, riconquista palla e riesce a sfuggire dal raddoppio di marcatura, permettendo al Pietra di tornare in possesso. Si esalta il De Vincenzi.

53′ Tenta di farsi vedere l’Athletic con il tiro dalla distanza di Pagano, palla sull’esterno della rete.

50′ Il Pietra non smette di aggredire gli avversari, fa fatica l’Athletic a uscire dalla prima pressione della squadra di Moraglia.

46′ Parte forte il Pietra cercando subito la combinazione tra Sogno e Giglio, la squadra di Rimassa concede il corner.

Si rientra in campo senza cambi. L’Athletic dà il via alla ripresa.

Secondo Tempo

45+1′ Termina il primo tempo. Il Pietra fa quattro gol alla miglior difesa del campionato e ipoteca la partita già all’intervallo.

45′ Pili fa 4-0! Sullo sviluppo di un calcio d’angolo il Pietra sigilla un primo tempo strepitoso. Inizialmente l’Athletic respinge il calcio piazzato, poi Odasso riceve sulla trequarti e va al cross, Pili si coordina e calcia al volo firmando il poker.

43′ Sterzata e conclusione in porta di D’Arrigo, blocca Balducci senza difficoltà.

40′ Fatnassi cerca la tripletta coordinandosi al volo per colpire sul cross di Giglio, la difesa dell’Athletic si rifugia in calcio d’angolo.

38′ Altra buona costruzione del Pietra con Malagrida che rientra sul mancino e va al tiro, pallone che però termina alto.

37′ Ottima lettura di Gasco che scappa in anticipo e riesce a prendere posizione su Marrale e conquistare fallo. Il difensore biancoceleste è tra i migliori in campo in questo primo tempo.

34′ Tris del Pietra! Ancora Fatnassi, a coronare un’azione splendida dei biancocelesti. Avanza Gasco che imbuca per Sogno, l’11 non va al tiro e rientra sul mancino, appoggia al limite dell’area per il compagno che conclude di prima intenzione. 3-0 del Pietra.

33′ Prima ammonizione anche per il Pietra, cartellino giallo per Sogno.

31′ Punizione laterale di Pozzolini direttamente verso la porta, Balducci respinge con i pugni.

28′ Palla persa dal Pietra, riconquista Pagano che apre verso Marrale, cross impreciso che viene recuperato dalla difesa biancoceleste. Moraglia però richiama l’attenzione dei suoi giocatori: “Non perdiamo la testa”.

25′ Lunga manovra del Pietra che arriva al tiro con Malagrida dal centro-destra, al limite dell’area. Conclusione non potente ma molto angolata, Bartoletti si distende e devia in corner.

22′ Cresce l’Athletic che conquista anche il primo calcio d’angolo della partita. Difende bene il Pietra allontanando il pallone.

17′ Pietra che si schiera 4-2-3-1 in fase di non possesso, ma in costruzione diventa un 3-5-2 con Pili braccetto di sinistra, Giglio esterno a tutta fascia e Rovere più stretto e vicino a Sogno.

15′ Raddoppio del Pietra! Cross morbido di Giglio dalla sinistra, pescato Fatnassi che calcia di prima dal limite dell’area e insacca. 2-0 dei biancocelesti.

14′ Sgaloppata di Gasco che parte palla al piede e viene steso a centrocampo, giallo per Lembo.

11′ Ancora pericoloso il Pietra. Trova spazio sulla destra Prudente che va al cross per Sogno, colpo di testa bloccato da Bartoletti.

9′ Rovere porta in vantaggio il Pietra! Lancio profondo di Pili per Sogno che appoggia benissimo servendo il capitano biancoceleste, destro teso da dentro l’area di rigore che si infila all’angolino basso. 1-0 per il Pietra.

7′ Ricambia l’Athletic con un intervento falloso su Sogno, nei pressi della metà campo. L’attaccante viene spesso incontro ma è marcato a uomo.

5′ Prima interruzione. Intervento in ritardo di Malagrida su D’Arrigo, partita sin da subito molto intensa.

3′ Pietra schierato con il 4-2-3-1. Prudente e Pili terzini, Gasco e Ravoncoli difensori centrali. In mediana Odasso e Fatnassi, sulla trequarti Malagrida, Giglio e Rovere. Sogno unica punta.

Si comincia, primo possesso per il Pietra.

Primo Tempo

Squadre in campo, tra poco si parte.

Moraglia cambia ben quattro giocatori rispetto al pareggio con il Molassana: fuori Insolito, Dominici, Pavese e Iorio. Il tecnico biancoceleste sceglie Gasco, Fatnassi, Malagrida e Prudente. Tante novità anche nell’Athletic, giocano dall’inizio Pozzolini, Lembo e Martino.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Balducci, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 8 Giglio, 10 Rovere, 11 Sogno, 17 Malagrida, 19 Prudente, 20 Fatnassi. A disposizione: 12 Duberti, 6 Castiglione, 7 Insolito, 9 Dominici, 13 Aicardi, 14 Faedo, 15 Pavese, 16 Siriu, 18 Iorio. Allenatore: Andrea Moraglia.

Athletic Club Albaro: 1 Bartoletti, 2 Reverberi, 3 D’Arrigo, 4 Pozzolini, 5 Lembo, 6 Martino, 7 Caramello, 8 Pacciani, 9 Balestrino, 10 Pagano, 11 Marrale. A disposizione: 12 Massone, 13 Colla, 14 Gaspari, 15 Kurti, 16 Cannella, 17 Bigazzi, 18 Provenzano, 19 Massa, 20 Di Filippo. Allenatore: Manuel Rimassa.

Altro scontro diretto in casa per il Pietra Ligure. Dopo Millesimo, Campomorone e Fezzanese, al “De Vincenzi” arriva l’Athletic Club Albaro primo in classifica (a pari punti con Fezzanese e Rivasamba). Nelle tre sfide precedenti i biancocelesti hanno raccolto 4 punti, che sommati ai 6 punti ottenuti fuori casa compongono un bottino abbastanza deludente rispetto alle attese. Il calendario non è stato benevolo con il Pietra, ma dalla squadra di Moraglia era lecito aspettarsi qualcosa di più.

La sfida di oggi è dunque un ulteriore stress test per i biancocelesti che potrebbero già scivolare a -9 dalla vetta in caso di sconfitta. Dall’altro lato, l’Athletic vuole continuare la striscia positiva. I genovesi hanno vinto le ultime cinque partite e sono in testa alla classifica, insieme alle grandi di questo campionato. La squadra di Manuel Rimassa cerca dunque un altro exploit contro un Pietra che invece necessita del riscatto.