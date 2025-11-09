Eccellenza. Millesimo e Campomorone si dividono la posta in gioco, 0 a 0 il risultato finale

MILLESIMO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE 0 – 0

Un primo tempo abbastanza equilibrato, in cui, entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni e le poche sviluppate non hanno portato a finalizzazioni concrete. Il gioco e stato caratterizzato da numerose interruzioni a causa di interventi scorretti sanzionati dal direttore di gara. Al rientro dagli spogliatoi invece, il millesimo è riuscito ad alzare il livello e dominare gli avversari, ma senza essere riusciti a finalizzare, come le occasioni avute da Gualtieri e Piccardo. Il match termina in pareggio.

45′ Entra Camara ed esce Piccardo

45′ Il direttore assegna 5 minuti di recupero

44′ Ammonito Facello dopo una manata a centrocampo

40′ Altra occasione per il Millesimo con Vittori Y. che impatta di testa dopo un cross, ma non centra lo specchio della porta

37′ Entra Nacci al posto di Gualtieri per i padroni di casa, mentre per il Campomorone sostituisce Mataloni con Triolo

36′ Salvini si invola verso la rete dopo un contropiede, calcia ma la palla termina alta sopra la traversa

35′ Il Millesimo sta continuando a mettere pressione agli avversari, cercano di trovare il goal

30′ Sostituzione per i padroni di casa: esce Totaro ed entra Vittori Y.

28′ Esce Rovido ed entra Licco per il Campomorone

24′ Momento positivo per i giallorossi con Villar che serve Piccardo davanti al portiere che prova con un tiro mancino ma Atzori neutralizza

23′ Occasione per il Millesimo con Villar che viene servito da Totaro, si accentra e calcia ma la palla termina a lato

20′ Ammonito Zanoli dopo un fallo a centrocampo su Totaro

19′ Esce Renzi ed entra Salvini

18′ Fassone prova la conclusione con un tiro a giro dalla tre quarti, ma non centra lo specchio della porta

15′ Cambio anche per il Millesimo con l’entrata di Siri al posto di Cappellari

14′ Esce Canepa ed entra Demartini

11′ Ammonito Canepa dopo un intervento su Cappellari

10′ Gualtieri sbaglia a tu per tu con il portiere, temporeggia ma centra in pieno Atzori

8′ Prima sostituzione per gli ospiti: esce Scala ed entra Bosia

7′ Grande occasione per i padroni di casa con Piccardo che serve l’inserimento di Gualtieri, calcia incrociato ma la palla termina poco a lato

3′ Cigliutti calcia rasoterra dalla distanza, la palla viene deviata e Atzori riesce a bloccarla

Riprende il match alle 16:07. Il Millesimo sostituisce Latini con Cigliutti

Ore 15:51 termina la prima frazione di gioco in pareggio

46′ Ammonito Cappellari dopo un brutto intervento

45′ Il direttore assegna 2 minuti di recupero

41′ Piccardo viene ammonito dopo aver spazzato la palla a seguito del fischio dell’arbitro

39′ Piccardo scarica su Totaro che calcia, ma la conclusione termina a lato della rete

37′ Altra occasione per gli ospiti con Rovido che calcia, ma Canevari neutralizza il tiro

35′ Ammonito mister Macchia dopo alcune proteste

31′ Rovido entra in area, dopo un contropiede e calcia ma Canepari blocca in due tempi

25′ Punizione da posizione laterale per il Campomorone, a battere è Alloca che indirizza la palla in porto, ma Canevari respinge con i pugni

22′ Prima vera occasione del match per i padroni di casa: corner battuto da Villar, colpisce Ndiaye e impatta la traversa, ma il pallone viene ribattuto sulla linea e spazzato via

21′ Ci prova Piccardo che si invola verso la porta avversaria, ma il pallone viene deviato in angolo

18′ Gioco che si focalizza maggiormente a centrocampo, nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa

13′ Il Millesimo, in questa fase, è più offensivo, ma non riesce a sviluppare azioni pericolose

7′ Ammonito Scala dopo una trattenuta su Gualtieri

5′ Partenza aggressiva da parte di entrambe le formazioni che non si nascondono e cercano fin da subito di sbloccare il match

Calcio d’inizio alle 15:03

Oggi, domenica 9 novembre, sul manto sintetico dello stadio “Vittorio Viglino”, verrà disputato il match tra Millesimo e Campomorone. Sarà uno scontro diretto, vista la classifica alla pari, entrambe hanno 16 punti, con la vittoria odierna e, a seconda del risultato della Fezzanese, potrebbero condurre la classifica. Nell’ultima giornata i padroni di casa hanno conquistato altri 3 punti in trasferta contro la Sporting Taggia, mentre gli ospiti sono riusciti solamente a trovare un pareggio contro la Molasssana. La partita sarà condotta dal Sig. Manno Alessandro (TO) affiancato da Morbelli Filippo (SV) e Sorace Giulio (GE). L’ avvio della gara è prefissato alle ore 15:00.

FORMAZIONI

Millesimo: Canevari, Latini, Cappellari, Facello, Ndiaye, Vittori A., Totaro, Gadau, Piccardo, Villar (C), Gualtieri. A disposizione: Conde, Rolandi, Cigliutti, Bove, Vittori Y., La Rosa, Siri, Nacci, Camara. Allenatore: Fabio Macchia.

Campomorone: Atzori, Calcagno, Bacigalupo, Allocca, Zanoli, Scala, Canepa, Mataloni, Rezi, Fassone (C), Rovido. A disposizione: Calabrò, Demartini, Franchi, Bosia, Mele, Cavallaro, Salvini, Triolo, Licco. Allenatore: Alberto Corradi.