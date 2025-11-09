Eccellenza. Millesimo e Campomorone si dividono la posta in gioco, 0 a 0 il risultato finale

MILLESIMO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE 0 – 0
Un primo tempo abbastanza equilibrato, in cui, entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni e le poche sviluppate non hanno portato a finalizzazioni concrete. Il gioco e stato caratterizzato da numerose interruzioni a causa di interventi scorretti sanzionati dal direttore di gara. Al rientro dagli spogliatoi invece, il millesimo è riuscito ad alzare il livello e dominare gli avversari, ma senza essere riusciti a finalizzare, come le occasioni avute da Gualtieri e Piccardo. Il match termina in pareggio.
45′ Entra Camara ed esce Piccardo
45′ Il direttore assegna 5 minuti di recupero
44′ Ammonito Facello dopo una manata a centrocampo
40′ Altra occasione per il Millesimo con Vittori Y. che impatta di testa dopo un cross, ma non centra lo specchio della porta
37′ Entra Nacci al posto di Gualtieri per i padroni di casa, mentre per il Campomorone sostituisce Mataloni con Triolo
36′ Salvini si invola verso la rete dopo un contropiede, calcia ma la palla termina alta sopra la traversa
35′ Il Millesimo sta continuando a mettere pressione agli avversari, cercano di trovare il goal
30′ Sostituzione per i padroni di casa: esce Totaro ed entra Vittori Y.
28′ Esce Rovido ed entra Licco per il Campomorone
24′ Momento positivo per i giallorossi con Villar che serve Piccardo davanti al portiere che prova con un tiro mancino ma Atzori neutralizza
23′ Occasione per il Millesimo con Villar che viene servito da Totaro, si accentra e calcia ma la palla termina a lato
20′ Ammonito Zanoli dopo un fallo a centrocampo su Totaro
19′ Esce Renzi ed entra Salvini
18′ Fassone prova la conclusione con un tiro a giro dalla tre quarti, ma non centra lo specchio della porta
15′ Cambio anche per il Millesimo con l’entrata di Siri al posto di Cappellari
14′ Esce Canepa ed entra Demartini
11′ Ammonito Canepa dopo un intervento su Cappellari
10′ Gualtieri sbaglia a tu per tu con il portiere, temporeggia ma centra in pieno Atzori
8′ Prima sostituzione per gli ospiti: esce Scala ed entra Bosia
7′ Grande occasione per i padroni di casa con Piccardo che serve l’inserimento di Gualtieri, calcia incrociato ma la palla termina poco a lato
3′ Cigliutti calcia rasoterra dalla distanza, la palla viene deviata e Atzori riesce a bloccarla
Riprende il match alle 16:07. Il Millesimo sostituisce Latini con Cigliutti
Ore 15:51 termina la prima frazione di gioco in pareggio
46′ Ammonito Cappellari dopo un brutto intervento
45′ Il direttore assegna 2 minuti di recupero
41′ Piccardo viene ammonito dopo aver spazzato la palla a seguito del fischio dell’arbitro
39′ Piccardo scarica su Totaro che calcia, ma la conclusione termina a lato della rete
37′ Altra occasione per gli ospiti con Rovido che calcia, ma Canevari neutralizza il tiro
35′ Ammonito mister Macchia dopo alcune proteste
31′ Rovido entra in area, dopo un contropiede e calcia ma Canepari blocca in due tempi
25′ Punizione da posizione laterale per il Campomorone, a battere è Alloca che indirizza la palla in porto, ma Canevari respinge con i pugni
22′ Prima vera occasione del match per i padroni di casa: corner battuto da Villar, colpisce Ndiaye e impatta la traversa, ma il pallone viene ribattuto sulla linea e spazzato via
21′ Ci prova Piccardo che si invola verso la porta avversaria, ma il pallone viene deviato in angolo
18′ Gioco che si focalizza maggiormente a centrocampo, nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa
13′ Il Millesimo, in questa fase, è più offensivo, ma non riesce a sviluppare azioni pericolose
7′ Ammonito Scala dopo una trattenuta su Gualtieri
5′ Partenza aggressiva da parte di entrambe le formazioni che non si nascondono e cercano fin da subito di sbloccare il match
Calcio d’inizio alle 15:03
Oggi, domenica 9 novembre, sul manto sintetico dello stadio “Vittorio Viglino”, verrà disputato il match tra Millesimo e Campomorone. Sarà uno scontro diretto, vista la classifica alla pari, entrambe hanno 16 punti, con la vittoria odierna e, a seconda del risultato della Fezzanese, potrebbero condurre la classifica. Nell’ultima giornata i padroni di casa hanno conquistato altri 3 punti in trasferta contro la Sporting Taggia, mentre gli ospiti sono riusciti solamente a trovare un pareggio contro la Molasssana. La partita sarà condotta dal Sig. Manno Alessandro (TO) affiancato da Morbelli Filippo (SV) e Sorace Giulio (GE). L’ avvio della gara è prefissato alle ore 15:00.
FORMAZIONI
Millesimo: Canevari, Latini, Cappellari, Facello, Ndiaye, Vittori A., Totaro, Gadau, Piccardo, Villar (C), Gualtieri. A disposizione: Conde, Rolandi, Cigliutti, Bove, Vittori Y., La Rosa, Siri, Nacci, Camara. Allenatore: Fabio Macchia.
Campomorone: Atzori, Calcagno, Bacigalupo, Allocca, Zanoli, Scala, Canepa, Mataloni, Rezi, Fassone (C), Rovido. A disposizione: Calabrò, Demartini, Franchi, Bosia, Mele, Cavallaro, Salvini, Triolo, Licco. Allenatore: Alberto Corradi.