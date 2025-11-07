Eccellenza, Marco Campelli lascia la S.F. Loano e approda alla Genova Calcio

Tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte posizionano la Genova Calcio al centro della classifica di Eccellenza. Ma il club del presidente Marco Vacca intende puntare in alto ed ecco quindi un rinforzo di livello assoluto per la categoria. La società ha annunciato l’innesto dell’esterno Marco Campelli , che ha posto fine alla sua avventura con il colori della San Francesco Loano.

Appena svincolatosi dalla società San Francesco Loano (tra le stagioni 24-25 e l’inizio 25-26 sono 35 presenze e 5 reti in totale), Campelli in passato ha vestito tra le altre le maglie di Massese, Sporting Recco e Lupa Roma in Serie D, Imperia e Cairese in Eccellenza ligure, oltre alle esperienze tra Toscana e Umbria in Eccellenza.