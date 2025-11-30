Eccellenza: Carcarese sottotono, la Voltrese si prende i tre punti al Corrent

CARCARESE-VOLTRESE 0-2 (11’ Chiodi, 19’ Amendola)
49’ Triplice fischio, è vittoria per la Voltrese
44’ ultimo cambio per gli ospiti: Sgambelluri rileva Nelli
36’ Secondo cambio per Battistel: entra Berruti per Ricci
32’ Giallo a Lupi per simulazione
27’ Quarto cambio Voltrese: Greco lascia il posto a De Mattei
24’ CARCARESE IN 10! Espulso per proteste Chiarlone
23’ Conclusione di Galli in area, allontana sulla linea Pirozzi
18’ Super intervento di Biggi che para l’incornata di Poggi su corner. La Carcarese c’è!
15’ Tripla sostituzione: per la Carcatese Kosiqi prende il posto di Berretta, per la Voltrese fuori Siri e Tussellino, dentro Garbarino e Boero
12’ Ancora Carcarese: Poggi di testa allunga un cross dalla destra, sulla linea di fondo lo raccoglie Berretta che crossa sul secondo palo, dove Chairlone intercetta ma non riesce a calciare bene il pallone che gli rimane troppo sotto: la conclusione è debole e Biggi para
11’ Primo cambio per la Voltrese: Lupi entra per Chiodi
10’ l’occasione per accorciare le distanze passa tra i piedi di Brovida che in mischia in area riesce a colpire, ma Tussellino salva sulla linea
3’ Corner di Brovida dalla destra, la palla viene deviata e finisce a Prato che calcia al volo al limite dell’area piccola, ma la sfera colpisce un avversario sulla schiena
2’ Ammonito Poggi per simulazione
Via all ripresa, nessuna sostituzione da segnalare
SECONDO TEMPO
45’+1 Finisce il primo tempo, Voltrese in vantaggio 2-0
41’ Amendola atterra Brovida al limite, punizione per la Carcarese, la batte Prato e la manda altissima
35’ Ammonito Chiodi, falloso su Brovida
31’ Occasione per la Carcarese grazie alla sassata di Brovida da 20 metri, la palla si stampa sulla parte interna della traversa e rimbalza in area piccola
27’ Fallo di Greco su Chiarlone, punizione dal limite per la Carcarese: la batte Galli, palla di poco sopra la traversa
24’ Lancio di Morando per Amendola che con una gran botta dal limite segna il terzo gol gialloblu, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco
21’ Destro diretto sul primo palo di Poggi, Biggi abbraccia il pallone
19’ RADDOPPIO! Destro dal limite di Amendola, Giribaldi tocca ma non riesce ad impedire alla sfera di infilarsi all’angolino
17’ Incursione di Amendola sulla destra, giunto in area la passa al limite a Nelli che non riesce a dare potenza al suo destro, Nonnis intercetta e allontana
15’ Punizione dal limite di Tussellino che calcia direttamente sulla barriera
13’ Ci prova Prato da lontano, conclusione deviata dal difensore
11’ GOOOOOO! Pasticcio di Giribaldi che sulla trequarti sbaglia il passaggio, Chiodi si impossessa del pallone e, vedendo il portiere fuori dai pali, ci prova da lontanissimo: eurogol del numero 8 genovese e Voltrese in vantaggio
6’ Conclusione dal limite di Chiarlone, Pirozzi manda in angolo
5’ Lancio di capitan Iraci per Amendola che fa sponda per Chiodi, quest’ultimo al limite calcia ma viene murato dalla difesa
Si parte alle 15:03 , il calcio d’inizio è della Voltrese
Carcare. Terza sfida consecutiva con una squadra genovese per la Carcarese, che questo pomeriggio affronterà al Corrent la Voltrese. Fischio d’inizio alle 15:00.
I gialloblù arrivano in Valbormida dopo due vittorie di fila (con Sporting Taggia Sanremo e San Francesco Loano), le prime dopo un inizio difficile che ha visto la squadra di Sciutto collezionare solo tre punti in otto gare (3 pareggi e 5 sconfitte).
Una sconfitta interna (con il Busalla) e un pari esterno (con Athletic Albaro) invece negli ultimi due turni per la Carcarese che ora si trova in decima posizione, un gradino sopra proprio la Voltrese che ha però una partita in meno. Tanta la voglia di tornare a vincere per i ragazzi di Battistel che davanti al loro pubblico daranno sicuramente il massimo per festeggiare insieme la vittoria.
FORMAZIONI:
CARCARESE: Giribaldi, Ricci, Nonnis, Prato, Bonifacino, Spozio, Brovida, Galli, Poggi, Berretta, Chiarlone. A disp.: Gaia, Berruti, Cancellara, Damonte, Gjataj, Moretti, Castellano Kosiqi, Ghirardi. All. Michele Battistel
VOLTRESE: Biggi, Pirozzi, Siri, Robotti, Iraci, Greco, Amendola, Chiodi, Nelli, Morando, Tussellino. A disp.: Cirillo, Hodaj, Boero, Pocaterra, Sgambelluri, De Mattei, Lupi, Garbarino, Ndiaye All. Massimo Sciutto
ARBITRO: Lorenzo Arrigoni di Ravenna
ASSISTENTI: Filippo Morbelli di Albenga e Edoardo Bondi di Genova