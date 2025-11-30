Eccellenza: Carcarese sottotono, la Voltrese si prende i tre punti al Corrent

CARCARESE-VOLTRESE 0-2 (11’ Chiodi, 19’ Amendola)

49’ Triplice fischio, è vittoria per la Voltrese

44’ ultimo cambio per gli ospiti: Sgambelluri rileva Nelli

36’ Secondo cambio per Battistel: entra Berruti per Ricci

32’ Giallo a Lupi per simulazione

27’ Quarto cambio Voltrese: Greco lascia il posto a De Mattei

24’ CARCARESE IN 10! Espulso per proteste Chiarlone

23’ Conclusione di Galli in area, allontana sulla linea Pirozzi

18’ Super intervento di Biggi che para l’incornata di Poggi su corner. La Carcarese c’è!

15’ Tripla sostituzione: per la Carcatese Kosiqi prende il posto di Berretta, per la Voltrese fuori Siri e Tussellino, dentro Garbarino e Boero

12’ Ancora Carcarese: Poggi di testa allunga un cross dalla destra, sulla linea di fondo lo raccoglie Berretta che crossa sul secondo palo, dove Chairlone intercetta ma non riesce a calciare bene il pallone che gli rimane troppo sotto: la conclusione è debole e Biggi para

11’ Primo cambio per la Voltrese: Lupi entra per Chiodi

10’ l’occasione per accorciare le distanze passa tra i piedi di Brovida che in mischia in area riesce a colpire, ma Tussellino salva sulla linea

3’ Corner di Brovida dalla destra, la palla viene deviata e finisce a Prato che calcia al volo al limite dell’area piccola, ma la sfera colpisce un avversario sulla schiena

2’ Ammonito Poggi per simulazione

Via all ripresa, nessuna sostituzione da segnalare

SECONDO TEMPO

45’+1 Finisce il primo tempo, Voltrese in vantaggio 2-0

41’ Amendola atterra Brovida al limite, punizione per la Carcarese, la batte Prato e la manda altissima

35’ Ammonito Chiodi, falloso su Brovida

31’ Occasione per la Carcarese grazie alla sassata di Brovida da 20 metri, la palla si stampa sulla parte interna della traversa e rimbalza in area piccola

27’ Fallo di Greco su Chiarlone, punizione dal limite per la Carcarese: la batte Galli, palla di poco sopra la traversa

24’ Lancio di Morando per Amendola che con una gran botta dal limite segna il terzo gol gialloblu, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco

21’ Destro diretto sul primo palo di Poggi, Biggi abbraccia il pallone

19’ RADDOPPIO! Destro dal limite di Amendola, Giribaldi tocca ma non riesce ad impedire alla sfera di infilarsi all’angolino

17’ Incursione di Amendola sulla destra, giunto in area la passa al limite a Nelli che non riesce a dare potenza al suo destro, Nonnis intercetta e allontana

15’ Punizione dal limite di Tussellino che calcia direttamente sulla barriera

13’ Ci prova Prato da lontano, conclusione deviata dal difensore

11’ GOOOOOO! Pasticcio di Giribaldi che sulla trequarti sbaglia il passaggio, Chiodi si impossessa del pallone e, vedendo il portiere fuori dai pali, ci prova da lontanissimo: eurogol del numero 8 genovese e Voltrese in vantaggio

6’ Conclusione dal limite di Chiarlone, Pirozzi manda in angolo

5’ Lancio di capitan Iraci per Amendola che fa sponda per Chiodi, quest’ultimo al limite calcia ma viene murato dalla difesa

Si parte alle 15:03 , il calcio d’inizio è della Voltrese

Carcare. Terza sfida consecutiva con una squadra genovese per la Carcarese, che questo pomeriggio affronterà al Corrent la Voltrese. Fischio d’inizio alle 15:00.

I gialloblù arrivano in Valbormida dopo due vittorie di fila (con Sporting Taggia Sanremo e San Francesco Loano), le prime dopo un inizio difficile che ha visto la squadra di Sciutto collezionare solo tre punti in otto gare (3 pareggi e 5 sconfitte).

Una sconfitta interna (con il Busalla) e un pari esterno (con Athletic Albaro) invece negli ultimi due turni per la Carcarese che ora si trova in decima posizione, un gradino sopra proprio la Voltrese che ha però una partita in meno. Tanta la voglia di tornare a vincere per i ragazzi di Battistel che davanti al loro pubblico daranno sicuramente il massimo per festeggiare insieme la vittoria.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Ricci, Nonnis, Prato, Bonifacino, Spozio, Brovida, Galli, Poggi, Berretta, Chiarlone. A disp.: Gaia, Berruti, Cancellara, Damonte, Gjataj, Moretti, Castellano Kosiqi, Ghirardi. All. Michele Battistel

VOLTRESE: Biggi, Pirozzi, Siri, Robotti, Iraci, Greco, Amendola, Chiodi, Nelli, Morando, Tussellino. A disp.: Cirillo, Hodaj, Boero, Pocaterra, Sgambelluri, De Mattei, Lupi, Garbarino, Ndiaye All. Massimo Sciutto

ARBITRO: Lorenzo Arrigoni di Ravenna

ASSISTENTI: Filippo Morbelli di Albenga e Edoardo Bondi di Genova