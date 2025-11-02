Eccellenza, la Carcarese riesce nell’impresa: la prima vittoria arriva con la capolista Rivasamba

CARCARESE-RIVASAMBA 2-1 (25’ Garcia, 45+3’ Campana, 80’ Prato)

51’ Annullato per fuorigioco il gol del Rivasamba. Arriva il triplice fischio e la prima vittoria della Carcarese

45’ Sei minuti di recupero

42’ Giallo per Berretta, in scivolata su Sofato

41’ Doppio cambio per la Carcarese: fuori Brovida e Babliuk, dentro Poggi e Spozio

39’ ultimo cambio per mister Corrado: Cusato esce per Grieco

37’ Ammonito Sofato, falloso su Bonifacino

35’ GOOOOOOOOOOOOL! Punizione dai 30 metri di Prato, che si infila sul primo palo, dove non arriva Cervone. 2-1

32’ Ammonito Oliveri duro su Brovida

27’ Terzo cambio per Battistel: entra Brignone per Kosiqi

25’ sassata dal limite di Sanguinetti, Giribaldi para, la palla rimbalza sulla traversa e sulla linea di porta e arriva a Campana che di testa tenta il tap-in, ma ancora un super Giribaldi salva i suoi

24’ Gran botta di Sanguinetti che riceve in area e calcia di destro di prima intenzione, Giribaldi sfiora e manda in angolo

22’ Secondo cambio per la Carcarese: dentro Bonifacino al posto di Berruti

19’ Kosiqi in area per Berretta che da posizione centrale ci prova al volo, murato dalla difesa

17’ Altro cambio per Corrado: Linale rileva De Rigo

15’ Terza sostituzione per i genovesi: entra Cappelli per Garbarino

12’ Ammonito Babliuk falloso al limite dell’area avversaria su Cusato

10’ Secondo cambio per il Rivasamba: Ruffino esce per Pomo

6’ Sostituzione per mister Corrado: Tassotti esce per Oliveri

4’ Rasoterra dal limite di Babliuk, Cervone la toglie dall’angolino. Subito pericolosa anche la Carcarese

2’ Dopo averla conquistata, Firenze si prende la responsabilità di battere la punizione: la sua conclusione scavalca la barriera e costringe Giribaldi a distendersi e mandare in angolo

1’ Fallo di Moretti al limite su Firenze, punizione per il Rivasamba

Via alla ripresa, nessuna sostituzione da segnalare

SECONDO TEMPO

48’ GOOOOOOOOOOOL! Gran gol di Campana che, dopo un batti e ribatti in area, segna in rovesciata, riportando il risultato in pareggio a pochi secondi dal termine del primo tempo

47’ Conclusione dal limite di Cusato, che fa tremare il palo

45’ Tre minuti di recupero

42’ Punizione dal limite di Firenze, grandissima risposta di Giribaldi che la toglie dal 7

40’ Destro dalla distanza di capitan De Rigo, Prato di testa intercetta e manda sul fondo la conclusione diretta in porta e si prende i complimenti di Giribaldi

38’ Tassotti duro su Babliuk, terzo giocatore ammonito per il Rivasamba

34’ Ruffino ci prova al limite al volo, ma spara alto

32’ Occasionissima per la Carcarese: tacco di Ferrero per Babliuk che in area lascia partire il diagonale, Cervone respinge, Kosiqi è pronto al tap-in ma viene anticipato dal difensore

30’ Al posto di Garcia, entra Ferrero

29’ a pochissimi minuti dalla sua prima rete in biancorosso, Garcia è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare. Carcarese in 10

25’ GOOOOOOOL! Calcio magia della Carcarese! Tacco di Beretta per Kosiqi che riserve il compagno nello stesso modo, il n. 10 la mette in area piccola, dove Garcia di prima segna il vantaggio. 1-0

24’ Giallo anche per Garbarino, falloso a centrocampo di Kosiqi

23’ Gran destro al volo di Babliuk al limite, la palla gira ma non abbastanza per infilarsi in rete

21’ Carcarese vicina al vantaggio: cross di Prato dalla sinistra, Berretta tutto solo in area colpisce di testa, ma non riesce a centrare lo specchio della porta

18’ Sugli sviluppi della punizione, conclusione dal limite di Babliuk, i biancorossi chiedono il rigore per il tocco di mano di Cusato, ma l’arbitro invita a proseguire

17’ Gomito alto di Sanguinetti su Babliuk, punizione dai 25 metri per la Carcarese, rischia tantissimo il n. 2 ospite, già ammonito

8’ Giallo per Sanguinetti, che interviene in scivolata su Babliuk sulla linea laterale dell’area

4’ Corner per i genovesi battuto sul secondo palo, sponda di testa per De Rigo che ci prova di prima, la sua conclusione finisce a lato

3’ Subito occasione per il Rivasamba! Lancio perfetto per Tassotti che, appostato sulla destra, stoppa, si libera del difensore e al limite calcia: Giribaldi si distende e manda in angolo

Si parte alle 14:59, calcio d’inizio battuto dal Rivasamba

Carcare. Seconda sfida di un trittico “da paura” per la Carcarese che, dopo il buon pari esterno con il Campomorone, dovrà affrontare un’altra armata genovese, ovvero il Rivasamba (la prossima sarà con la Fezzanese). Fischio d’inizio alle 15:00 al Corrent.

Undici i punti che dividono al momento le due formazioni: il Rivasamba è in vetta alla classifica con 16 punti come Fezzanese e Athletic Club Albaro, 5 invece quelli della Carcarese ora al 12° posto e quindi in zona playout.

Tanti i punti lasciati per strada dai biancorossi, nonostante le belle prestazioni collezionate in queste prime 7 giornate, in cui è mancata la vittoria. Solo due invece gli stop, arrivati entrambi in casa, per la squadra di Corrado che ha perso all’esordio con l’Arenzano e poi pareggiato con lo Sporting Club Sanremo, ha invece sempre vinto nelle tre trasferte giocate.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Berruti, Ghirardi, Prato, Moretti, Galli, Brovida, Babliuk, Kosiqi, Berretta, Garcia. A disp.: Sciascia, Cancellara, Chiarlone, Ferrero, Ricci, Bonifacino, Brignone, Poggi, Spozio. All. Michele Battistel

RIVASAMBA: Cervone, Sanguineti, Sofato, Ruffino De Filippi M., Garbarino, Tassotti, Cusato, Firenze, De Rigo, Campana. A disp: Ghio, Cappelli, Pomo, Grieco, Linale, Pozzi, De Filippi E., Oliveri, Bonetti. All. Marco Corrado

ARBITRO: Luigi Ucci di Genova

ASSISTENTI: Lorenzo Toro e Melis Filangieri di Chiavari