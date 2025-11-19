Eccellenza e Promozione, le favorite non sono in testa ma l’anno scorso insegna che si può recuperare

L’ultimo turno ha ridisegnato le classifiche dei principali campionati dilettantistici. Si sono giocate poche partite, ma abbastanza da dare qualche scossone. Il pareggio della Fezzanese (0-0 contro il Molassana) consegna la vetta dell’Eccellenza al Busalla neopromosso. In Promozione invece la Sestrese (sconfitta 2-1 dal Ca de Rissi) lascia il trono momentaneo alla Praese. Qui, però, con l’asterisco: se l’Albissola vincesse il recupero con l’Albissole sarebbe davanti anche alla Praese.

Novità in vetta: Busalla in Eccellenza, Praese in Promozione

Dunque si tratta di qualche sorpresa. Soprattutto il Busalla di mister Massimo Repetto è una grande novità e senz’altro non era tra le squadre più quotate alla vigilia del campionato. Il Busalla sfrutta le partenze incerte di Pietra Ligure e Rivasamba, ma anche il rendimento un po’ discontinuo di Campomorone, Fezzanese e Millesimo, le prime tre inseguitrici. In Promozione invece sembrava delinearsi un monologo del Savona, con la Sestrese pronta a dare fastidio. In realtà il campionato sta dicendo altro: i biancoblù stanno ancora faticando e non sono nel gruppo di testa. La Sestrese, che ha guidato fino allo scorso weekend, è calata nelle ultime partite (due sconfitte nelle ultime tre). Certo, Praese e Albissole hanno buoni organici, ma sorprende trovarle nei quartieri più chic della classifica.

Un anno fa: a metà novembre al comando, a fine stagione senza vincere

Ma siamo solo a novembre, la stagione è ancora lunghissima. Insomma, non c’è da fare disfattismi così presto. Alcune squadre, il Savona su tutte, sono partite con il freno a mano tirato. In attesa di ingranare la marcia giusta torniamo indietro di un anno. Il 17 novembre 2024 pubblicavamo il nostro solito “risultati e classifiche” ed è curioso notare che le squadre in quel momento in testa sono poi calate. Il Rivasamba era primo, con addirittura nove punti di vantaggio sul Celle Varazze che ha poi vinto il campionato. Anche in Promozione, il Millesimo vincitore era più indietro, a cinque punti dalla Carcarese. Che cosa significa? Errori e intoppi vanno sottolineati, ma c’è tempo per risistemare le cose. E a tal proposito, tornando sul Savona, si avvicina il rientro di Marco Silvestri che può davvero rimettere in gioco le carte del campionato. La retta via però è recuperabile, a maggior ragione se il trend di questi campionati confermerà una straordinaria incertezza.