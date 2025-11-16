Eccellenza, Carcarese sconfitta dal Busalla. Abbaldo: “Avversari oltre il limite del normale agonismo”

Passo falso per la Carcarese dopo le due roboanti vittorie consecutive contro Rivasamba e Fezzanese. Il Busalla si impone 2 a 1 ed è la capolista solitaria del campionato, indipendentemente dai risultati dei recuperi. Roberto Abbaldo, direttore generale della Carcarese, commenta la gara lanciando una stoccata agli avversari.

“Non è stata la nostra giornata migliore – afferma – e il Busalla ha meritato di vincere. Il nostro principale demerito è stato regalare due goal. Loro l’hanno voluta vincere con maggiore convinzione. Ma una cosa voglio dirla: il Busalla gioca oltrepassando il livello normale di agonismo. Eppure, abbiamo un ammonito a testa“.

Le formazioni

Andando alla partita, mister Michele Battistel opta per il seguente assetto iniziale: Giribaldi, Ghirardi, Prato, Moretti, Galli, Brovida, Babliuk, Kosiqi, Berretta e Chiarlone. A disposizione: Sciascia, Cancellara, Diamanti, Ferrero, Ricci, Bonifacino, Brignone, Poggi, Spozio.

Massimo Repetti risponde con Lo Bianco, Garibaldi, Piccardo, Ottoboni, Gattulli, Vignolo, Preti, Bianchino, Curabba, Ymeri e Pelizza. A disposizione Vezza, Germi, Sansalone, Salis, Panepinto, Spallarossa, Mosca, Marzi e Draghici.

Il match

La partita inizia con equilibrio, con un’occasione per Babliuk e una per gli ospiti che impegnano Giribaldi subito dopo. Il Busalla è micidiale nel capitalizzare al massimo due svarioni della squadra locale. Poco dopo il quarto d’ora, da un calcio d’angolo a favore la Carcarese incassa la prima rete. Ghirardi gestisce male la spazzata della difesa avversaria perdendo il pallone, Girbaldi si oppone al primo tiro ma non alla conclusione di Piccardo. Quattro minuti dopo errore in impostazione di Berruti, il passaggio è a metà tra i due centrali di difesa. Ne approfitta Curabba che beffa dalla distanza il portiere locale fuori dai pali. Nel finire di tempo Brovida non sfrutta una clamorosa palla goal ma anche il Busalla si rende pericoloso e tra la fine della prima frazione e l’inizio della ripresa potrebbe dare la mazzata decisiva in più di un’occasione ma non arriva il 3 a 0.

Nel secondo tempo, Berretta non trova il goal nella migliore opportunità creata prima della rete di Brignone, che riceve un cross da Chiarlone spalle alla porta, si gira da attaccante vero e accorcia le distanza. Nel finale la Carcarese attacca più con la forza dei nervi che con la chiarezza del pensiero e non riesce ad acciuffare il pari.