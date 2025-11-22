  • News24
Eccellenza, Battaglia lascia la Genova Calcio: sull’attaccante anche squadre savonesi

Non è da escludere un ritorno nella nostra provincia

Matteo Battaglia

La Genova Calcio ha reso nota ieri sera la rescissione con l’attaccante Matteo Battaglia. L’attaccante classe 1992 torna quindi sul mercato e non è da escludere un ritorno nella provincia di Savona in Eccellenza o in Promozione.

Battaglia ha realizzato 13 goal lo scorso anno contribuendo alla promozione del Celle Varazze i  Serie D. Prima dell’avventura con le civette, ben otto anni nella fila dell’Angelo Baiardo.

Cresciuto nella Sestrese, nella stagione 2017-2018 aveva giocato nell’Alassio FC del presidente Vincenzi. In totale ha segnato 147 goal in Eccellenza. Quest’anno un  goal in Coppa Italia con i biancorossi genovesi.

