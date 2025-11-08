  • News24
Cordoglio

E’ morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Volto noto del Festival di Sanremo al quale ha partecipato dal 1990

Foto dalla pagina Instagram di Peppe Vessicchio

Italia. Mondo della musica italiana in lutto per la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio.

Il famoso direttore d’orchestra è morto a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma dove era ricoverato per una polmonite.

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, ha iniziato la sua carriera collaborando con Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino Di Capri.

Il suo percorso artistico è intimamente legato al Festival di Sanremo, di cui è stato una presenza costante sin dal 1990.

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, figura amata e simbolo della tradizione musicale italiana. Per tanti anni è stato uno dei volti più noti del nostro Festival di Sanremo. Addio maestro, la sua passione, il suo talento e la sua eleganza resteranno per sempre nella memoria di tutti noi”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura e allo Spettacolo Simona Ferro.

