E’ morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Italia. Mondo della musica italiana in lutto per la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio.

Il famoso direttore d’orchestra è morto a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma dove era ricoverato per una polmonite.

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, ha iniziato la sua carriera collaborando con Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino Di Capri.

Il suo percorso artistico è intimamente legato al Festival di Sanremo, di cui è stato una presenza costante sin dal 1990.

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, figura amata e simbolo della tradizione musicale italiana. Per tanti anni è stato uno dei volti più noti del nostro Festival di Sanremo. Addio maestro, la sua passione, il suo talento e la sua eleganza resteranno per sempre nella memoria di tutti noi”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura e allo Spettacolo Simona Ferro.