Dopo “l’uomo dei sassi” di Cairo ora a Carcare è una donna a disseminare piccoli messaggi gentili

Carcare. “L’uomo dei sassi” di Cairo contagia anche Carcare, dove da qualche settimana, negli angoli più disparati del paese, sono già state ritrovate alcune produzioni su pietra che riproducono un’immagine e una frase beneaugurale, nonchè il codice di avviamento postale carcarese 17043.

Il primo sasso dipinto ad essere rinvenuto raffigura una fetta di anguria, e sempre sui social sono apparse le foto degli altri due con un bel gattone rosso e un gallo.

A Cairo, dopo un periodo di anonimato, l’autore Francesco Cosoleto ha svelato la sua identità, e viste le sue abilità artistiche l’Amministrazione comunale gli ha dedicato uno spazio nel giardino della Lea, dove sono esposte altre opere che impreziosiscono il lungo Bormida.

Per quanto riguarda Carcare, invece, a raccogliere sassi e a colorarli è una donna, Lucia Battaglia, assistente di gruppi turistici di un’agenzia di viaggio che si rilassa, tra una gita ed un’altra, a dipingere le pietroline di ogni forma e spessore che raccoglie in giro per l’Europa, “marchiandole” con il cap di Carcare prima di distribuirle nei paesi e nelle città che visita. Uno dei tre ritrovamenti, infatti, è avvenuto in una delle isole Eolie, dove la donna è stata qualche settimana fa.

“E’ un modo per sentirsi cittadino del mondo e per colorare la vita di tutti i giorni – afferma Lucia – Rifacendomi alla Giornata di oggi, 13 novembre, dedicata alla Gentilezza, confermo che i sassi dipinti sono piccoli custodi di messaggi gentili, nati dalla voglia di trasformare un pezzo di terra in qualcosa capace di regalare un’emozione“.